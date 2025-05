La Salina di Comacchio si svela. Boom di visite nel gioiello naturale

La Salina di Comacchio continua ad affascinare visitatori e turisti. A testimoniarlo sono i sold-out registrati nelle prime date di visite guidate di questa stagione, che proseguiranno fini a ottobre. A piedi o a bordo di un trenino si potrà intraprendere un percorso nella storia, nelle tradizioni, nella natura e nella biodiversità che caratterizza il territorio. Lungo la strada si potranno ammirare la Torre Rossa, fortezza estense rinascimentale oggi restaurata e trasformata in un osservatorio d’eccezione, e avvistare centinaia di uccelli di diverse specie. Non mancano i magnifici fenicotteri rosa, che della Salina hanno fatto la loro dimora preferita, ma anche i cavalieri d’Italia, le avocette, le sterne, le volpoche e molte specie che si potranno osservare grazie all’aiuto delle guide esperte. E, ovviamente, si potrà conoscere la storia legata all’‘oro bianco’: il sale di Comacchio che ha influenzato da sempre il territorio e la sua gente.

La Salina deve la sua attuale conformazione agli interventi voluti da Napoleone nel 1808, ma già dall’antichità vi sono importanti testimonianze legate al sale: la città etrusca di Spina, infatti, un importante snodo commerciale sulla ‘via del sale’; e il primo documento che attestò la regolamentazione del commercio di sale fu il Patto di Re Liutprando del 715 d.C., nel quale si permetteva ai comacchiesi di utilizzare gli scali longobardi lungo il Po, pagando dazi e tributi in sale. Grazie alla realizzazione del nuovo ponte sul canale Bayon, fondamentale accesso al sito protetto, dallo scorso anno hanno potuto riprendere non solo le visite, ma anche la valutazione dei necessari interventi utili a riprendere la produzione del sale di Comacchio. Opere che richiedono tempo, come spiega Maira Passarella, presidente della società Cadf – La Fabbrica dell’Acqua, che dal 2015 gestisce la Salina grazie alla convenzione sottoscritta con Comune di Comacchio e Parco del Delta del Po Emilia-Romagna: "A causa del crollo e dei successivi lavori per la realizzazione del nuovo ponte di accesso, la Salina è rimasta chiusa per quasi tre anni (2021-2024). Grazie al nuovo ponte, dallo scorso anno abbiamo potuto riavviare le visite – che hanno registrato oltre 1.500 presenze – e progettare i necessari interventi, volti al recupero del fondale delle vasche salanti e alla loro rifunzionalizzazione. Una volta realizzati gli interventi, auspichiamo di tornare a pieno regime con la produzione nel 2026". Nel frattempo, si guarda con soddisfazione al successo delle prime visite guidate organizzate in un’area che ha catturato l’attenzione di importanti enti: nel 2019, Cadf ha ottenuto un riconoscimento da parte del Touring Club Italiano per la gestione della Salina, un’area capace di unire il turismo sostenibile per preservare un’oasi protetta di natura e biodiversità, alla didattica per bambini e ragazzi. Una meraviglia da scoprire. www.salinadicomacchio.it