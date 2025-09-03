La salsa cambia look ed esplora i contrasti

Cucci

Contrasti cromatici, texture insolite, sapori esotici che prima di tutto devono piacere allo sguardo come ricami eseguiti con meticolosità sul cibo. Ma insomma, la cara e vecchia salsa, ha davvero cambiato personalità? Lei risponderebbe, come Jessica Rabbit: "È che mi disegnano così". Questo mutamento d’uso della salsa in cucina, è stato anche spinto da nuovi sapori, veicolati dal colore che cerca la materia prima giusta. Ecco ad esempio una salsa per la frutta, una Chamoy dal colore bordò, provenienza Messico, tradizionalmente fatta con mango o ananas tagliati a fette, e peperoncino essiccato, da frullare insieme e poi condire con zucchero, tamarindo, aceto e arancio.

Dal rosso al verde, inseguiamo la tradizione con la tipica salsa verde, amata in tutto il mondo. Si trita abbondante prezzemolo con i capperi e le acciughe sott’olio. La consistenza si dà aggiungendo una dose generosa di olio di oliva. In Argentina e in America Latina si chiama Chimichurri: prezzemolo, origano, aglio, aceto, olio, peperoncino e un po’ di sale.