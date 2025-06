"La Traviata? Scritta per amore". Alessio Boni, Verdi e la ’sua’ Violetta

La musica ha incrociato varie volte la carriera di Alessio Boni che ha dato il volto a Giacomo Puccini in una fiction di successo ed è stato il severissimo Luca Marioni, maestro del Conservatorio Verdi di Milano, ne ’La compagnia del cigno’, serie tv dai grandi ascolti: "Io amo la musica, e in particolare l’opera che è nel nostro dna – dice l’amatissimo attore –. Del resto, se ci pensiamo, l’Italia è conosciuta nel mondo per grandi artisti come Michelangelo, Raffaello o Caravaggio, ma l’opera è il nostro biglietto da visita teatrale". Ed era quindi forse destino che, lungo il suo percorso, Alessio Boni potesse incontrare anche Giuseppe Verdi, le sue opere e il suo amore – grande, intenso e contrastato – per il soprano Giuseppina Strepponi, nata a Lodi ma cresciuta nel bel mondo europeo. È proprio questa vicenda tormentata e dolce a venir rievocata ne ’La Traviata sono io’, lo spettacolo di Filippo Arriva che

Boni porterà stasera alle 21 all’arena Stadio dei Pini di Milano Marittima, per ’Ravenna Festival’. Lo affiancherà il Duo Miroirs, con i pianisti Antonello D’Onofrio e Claudio Soviero, che eseguirà musiche di Marco Salvio da Giuseppe Verdi.

Boni, che storia ci racconterà?

"Quella che Giuseppina e Giuseppe stessi ci hanno rivelato attraverso le lettere che si sono scambiati e che Filippo Arriva ha analizzato con attenzione, facendo una scoperta sorprendente..."

Ovvero?

"Che dietro a ‘La Traviata’ di Verdi, la sua opera più famosa, non c’è soltanto ‘La signora delle camelie’ di Dumas figlio, ma si può riconoscere proprio la storia d’amore del musicista con la sua Giuseppina".

Giuseppina Strepponi come Violetta Valery?

"Già. Giuseppe Verdi era rimasto vedovo nel 1840, si innamorò di Giuseppina e la seguì a Parigi. Ma quando poi tornò a Parma, nelle sue tenute, si rese conto che lei era malvista dei benpensanti: aveva avuto due figli illegittimi da una relazione, poi si era legata all’impresario della Scala, quindi con Verdi. Troppo, per l’epoca. A lungo Giuseppe e Giuseppina dovettero tenere quasi nascosto il loro legame. Anche Violetta, ne ‘La Traviata’, è soggetta al giudizio e al pregiudizio della famiglia di Alfredo e della gente".

La vita e l’opera quasi sovrapposte...

"Proprio così. Dicono che quando Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi andarono ad assistere alla ‘Dame aux camélias’ a Parigi, lei pianse così tanto che lui dovette prestarle il suo fazzoletto. E iniziò forse là a maturare l’idea di scrivere un’opera proprio su quella stessa storia. Che era anche la sua".

Cosa ci dicono dunque le lettere fra ‘Peppino’ e ‘Peppina’?

"Ci svelano le difficoltà, le titubanze di una relazione complessa e ci raccontano una vera e propria ‘educazione sentimentale’ soprattutto per Verdi. In questo recital mostriamo queste ‘sliding doors’ fra la vita privata e l’arte, una miscela per far comprendere a tutti come Verdi abbia messo nella figura di Violetta la sensibilità della donna che amava".