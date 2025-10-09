La vita a ritmo di hip-hop per diventare grandi. DancER dilaga sotto le Due Torri con numeri record

L’hip-hop come linguaggio di amicizia, per imparare a danzare e dare un po’ di ritmo anche alla vita. È questa l’intuizione che otto anni fa ha guidato Vittoria Cappelli, quando ha proposto corsi gratuiti di danza nelle scuole elementari e medie. "Oggi DancER invade la città: è arrivato in dieci istituti di cinque quartieri di Bologna", racconta la ‘signora della danza’. Il progetto, promosso da LaborArtis Ets e coordinato da Cappelli insieme a Chiara Badini, presidente dell’associazione, comprende 14 corsi di hip-hop, ai quali quest’anno si aggiungono laboratori di fumetto e musica rap da ottobre a maggio. "Speriamo di realizzare una prima graphic novel e di aprire un canale Spotify con i brani dei ragazzi entro la fine dell’anno – aggiunge Badini –. I laboratori di danza, illustrazione, musica e scrittura sono pensati per favorire amicizie e incoraggiare l’espressione di sé". Le lezioni si svolgono ogni settimana nelle aule e nelle palestre di Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale e Savena. Se all’inizio i partecipanti erano una decina, oggi DancER coinvolge circa 400 giovani ogni anno, con corsi spesso al completo. "Ringraziamo LaborArtis per portare la danza nelle scuole, aperta a tutti e tutte – aggiunge Daniele Ara, assessore alla Scuola –. Un’attività che non sempre è alla portata delle famiglie. Per questa edizione vorremmo realizzare eventi di fine anno in ogni quartiere". L’appuntamento più atteso resta la festa finale: un vero e proprio ‘galà multietnico’ di musica e danza all’Estragon. "Io l’avrei voluta in piazza Maggiore", sorride Cappelli, che confessa di avere altri due sogni nel cassetto. "Il progetto è nato a Bologna grazie alla collaborazione con Marilena Pillati (oggi sindaca di San Lazzaro, allora vicesindaca di Bologna). Il prossimo anno vorremmo portare DancER anche nelle scuole di San Lazzaro". Le piacerebbe poi ospitare "una grande star della danza classica davanti ai ragazzi per farla ballare hip-hop insieme a loro. Ce la faremo", dice con un po’ di emozione. Poi si fa più riflessiva: "Quando abbiamo iniziato DancER ci definivamo un piccolo esercito. Oggi preferiamo dire che siamo una grande famiglia".

Amalia Apicella