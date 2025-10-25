"La voce di Leonardo racconta la sua solitudine"

Intervistare Leonardo da Vinci cinquecento anni dopo la sua scomparsa. Chiedergli chi si cela dietro il sorriso enigmatico della Gioconda, ascoltare la sua voce parlare di solitudine, di natura. Tutto questo prende vita nello spettacolo ’Essere Leonardo: un’intervista impossibile’, in cui l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory dà anima, voce e corpo al genio del Rinascimento, e che martedì prossimo, 28 ottobre, approderà ad Ascoli, nella Pinacoteca Civica.

Massimiliano Finazzer Flory, come nasce la scelta di rendere Leonardo protagonista di questo spettacolo?

"Studio Leonardo da vent’anni: dalla biografia sono poi passato a indossarne le vesti, in un teatro di maschera. Porto in scena le sue parole e il suo pensiero, nella lingua rinascimentale. Leonardo si definisce inventore, ma anche interprete della natura e degli uomini: questo è ciò che racconto. Lo spettacolo è costruito come un’intervista: quasi ottanta domande a cui Leonardo risponde con le sue parole. E tutto comincia con una domanda che tutti si pongono: ’Chi si nasconde dietro il volto della Gioconda?’".

C’è una domanda che considera più significativa delle altre?

"Forse quella che mostra la sua anima, la lotta interiore. Leonardo è stato in lotta con sé stesso, con la sua identità, con il bisogno di superare i propri limiti".

Lei recita in lingua rinascimentale. Che tipo di lavoro c’è dietro questa scelta?

"Ho consultato più di settemila appunti in tredici anni di uno studio che continuerà all’infinito. Con Leonardo non si finisce mai: la mente tende all’infinito".

Dopo tanti anni accanto a lui, cosa continua a sorprenderla?

"La solitudine. Leonardo era solo, consapevole di non essere pienamente capito. Ma sapeva anche di dover lasciare a noi il compito di comprenderlo".

Quanto di lei c’è nel personaggio che interpreta?

"Quando recito Leonardo, io sono lui. Non c’è nulla di me. Però mi riconosco nel suo desiderio di conoscere".

Lo spettacolo ha avuto una grande vita internazionale. Come reagisce il pubblico straniero di fronte a un Leonardo ’autentico’, anche nella lingua?

"Con stupore e ammirazione. All’estero, ancora di più che in Italia, Leonardo è percepito come un patrimonio dell’umanità. Il Rinascimento non è un’epoca storica, è una condizione antropologica: rinasciamo ogni volta che possiamo, e Leonardo ci invita a farlo. A novembre sarò al Cairo e, per la prima volta, nella Biblioteca di Alessandria d’Egitto. Sto facendo un giro delle civiltà: dopo l’Egitto, andrò in Mongolia a gennaio".

Perché portarlo proprio ad Ascoli?

"Perché era un uomo dalla curiosità insaziabile e oggi andrebbe a cercare l’Italia alternativa. Le Marche sono una terra di rara bellezza, patria di grandi pittori. E lui, in un luogo dove convivono natura e pittura, va a far visita ai suoi colleghi".

Dopo il tour internazionale, la vedremo anche a Milano durante le Olimpiadi Invernali. In che modo si lega Leonardo allo spirito olimpico?

"Sarò in scena a Milano dal 9 al 28 febbraio. Le Olimpiadi nascono dall’idea di ’movimento’ e Leonardo è l’uomo del movimento. Anche le Olimpiadi Invernali, con la neve e le montagne, parlano dell’acqua, che per lui è fonte di vita. È stato il primo eco-designer della storia: dove c’è acqua, c’è vita".

Cosa spera che il pubblico porti con sé?

"Vorrei che ricordasse una frase di Leonardo: ’Nessun essere va verso il nulla’. Per lui il Dio era l’arte, una forma di immortalità. L’arte è ciò che resta quando non c’è più il corpo, la manifestazione dello spirito. E poi spero che il pubblico senta ancora la bellezza della lingua del Cinquecento, con le sue sfumature e la sua ricchezza".