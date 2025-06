’L’altra’ guida. Viaggio in Italia con la lente della scienza

Un inedito viaggio in una Italia riletta con occhi nuovi: quelli della scienza. È una prospettiva affascinante, dal Sud al Nord, quella offerta dal volume La scienza nascosta nei luoghi d’Italia, una guida turistico-scientifica pubblicata da Il Bo Live, il quotidiano multimediale dell’Università di Padova diretto da Telmo Pievani. Il volume, frutto del lavoro della redazione de Il Bo Live, curato dalla caporedattrice Elisabetta Tola e da Daniele Mont D’Arpizio, viene presentato stasera a Bologna, alle 19, nel Convento Santa Margherita. Il volume descrive 33 luoghi cruciali per la storia e lo sviluppo della scienza in Italia. Ogni capitolo è un viaggio: si parte da un luogo fisico per poi raccontare protagonisti di esperimenti e ricerche, fallimenti, idee geniali, scoperte che hanno cambiato la storia del nostro Paese e che sono tuttora cruciali per le nuove frontiere della ricerca. "Siamo convinti – spiega Tola, presente questa sera – che la scienza faccia parte della cultura a tutto tondo". E tuttora può raccontare molto del nostro presente.