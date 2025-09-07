L’arte che nasce dalla fragile terra. Il Festival dei Calanchi entra nel vivo

Tutta la grande tradizione artigiana e artistica della nostra ceramica nasce da lì, dalle argille preziose nutrite da fonti di acque termali. E proprio a questo ambiente è dedicato il ’Festival dei Calanchi e delle argille azzurre’ – così definite da Leonardo da Vinci nel Codice Hammer – che abbraccia la zona di Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese: mostre, laboratori e performance di arti visive, teatro, danza, letture poetiche, concerti, allestimenti tra architettura e design, trekking culturali. Arrivato alla sua quarta edizione, il Festival celebra con orgoglio un territorio pieno di fascino, bellezza e leggende, che è stato di ispirazione per molti artisti, a cominciare da Carlo Zauli. Curato da Matteo Zauli con Consuelo Battiston, Luigi Cicognani e Donato D’Antonio, quest’anno mette in programma anche la mostra ’Azzurro fragile’, appena inaugurata al Palazzo del Podestà di Faenza.

Anche il calendario del Festival entra nel vivo, snodandosi tra i tanti appuntamenti fino al 24 di settembre. Mercoledì 10 settembre alla Cantina Bulzaga, di Brisighella alle 21 ’Teleion e le argille azzurre. Frammenti di Musica Antica Greca’. Con Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez. La sera dopo, stesso luogo, alle 20,30 ’Veglia’. Di Menoventi con Pazienthol Compresse.

Venerdì 12 al Centro Visite Rifugio Ca’ Carnè, Brisighella, alle 16,30 in contro su ’Il lupo nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola’, con Ivano Fabbri, guida del Parco e parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità -Romagna. Si resta all’aria aperta sabato 13 all’agriturismo Terra dei Calanchi, Via Pideura 11, Brisighella per la partenza (ritrovo alle 9,30) del ’Trekking esperienziale evolutivo’ con Leopodistica Asd. All’Azienda Agricola Baccagnano, Via Baccagnano 24, Brisighella, alle 18,30 ’Dal ribollir de’ tini’, per degustare storie, ascoltare vini. Domenica 14 escursione al Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola ’Tra antiche cave di lapis specularis e i boschi di Monte Mauro’, con ritrovo alle 9,45 al chiosco TiMorso, Via Firenze 18/D, Riolo Terme.

Mercoledì 17 a Palazzo Sersanti, a Imola, alle 18,30 ’Uomo pianura-Uomo calanco. I calanchi tra paesaggio, ingegno e arte’: incontro con Maria Lucia Giovanni (Università di Bologna), Antonio Castronuovo (scrittore e traduttore), Matteo Zauli (direttore Museo Zauli, Faenza). In chiusura, contributo visivo di Claudio Betti, fotografo e autore del libro ’Calanchi’. Di grande suggestione l’iniziativa di giovedì 18, con ritrovo alle 19 alla Torre del Marino, Brisighella, per ’Sulla cresta dei calanchi’, camminata notturna guidata da Sandro Bassi, da Torre del Marino a Casa Vicchio (e ritorno). Nel fitto calendario di iniziative, da segnalare ancora sabato 20 al Museo Carlo Zauli di Faenza dalle 10 ’Io Pianterei Lo Stesso’. Laboratorio di ceramica e azione ecologica diretta sul paesaggio, con Paola Nuovo Gómez, mentre al Borgo dei Crivellari, Riolo Terme, alle 17,30: Ilario Sirri legge ’Il Borgo dei Crivellari, relitto di una comunità minore’, un racconto inedito di Monica Zauli.