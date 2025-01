L’arte di illustrare la musica

Oltre cinquemila visitatori dall’apertura (10 ottobre) ad oggi, con picchi soprattutto durante le festività, hanno decretato il successo della bella mostra ’Da Picasso a Warhol - Le Vinyl Cover dei Grandi Maestri’, allestita all’Ala di Isotta di Castel Sismondo (Fellini Museum) a Rimini e prorogata fino al 26 gennaio. Qui infatti la passione per la musica si sposa perfettamente con l’arte visiva, grazie alle oltre 150 copertine di vinili realizzate dai più grandi artisti, fotografi e fumettisti di fama internazionale: da Picasso a Warhol (presente con 56 opere), a Banksy, Haring, Dalì, Mirò, Magritte, Haring, Matisse, Hirst, Mapplethorpe, Leibovitz, Andrea Pazienza, Milo Manara, Hugo Pratt, Staino e molti altri.

Organizzata da Blu&Blu Network e da Art Book Web, l’esposizione presenta alcune rarità, come la prima copertina di un vinile realizzata nel 1939 grazie all’intuizione del grafico newyorchese Alex Steinweiss, oppure i primi disegni delle coperture di spartiti musicali realizzati nel 1895 da Toulouse de Lautrec, due cover disegnate da Jean Michel Basquiat (che hanno superato, ognuna, i 150.000 dollari di valutazione) e tutte le cover disegnate da Andy Warhol dal 1949, quando era ancora uno sconosciuto grafico pubblicitario al 1987, anno della sua scomparsa. Una mostra unica e di assoluta originalità in grado di trasportare il visitatore in un mondo che, dagli anni Quaranta ad oggi, ha rivoluzionato la grafica contemporanea e il modo di promuovere la musica.

Inoltre, in questa seconda tranche l’esposizione viene arricchita dalla mostra ’Da Picasso a Warhol–Next Generation’ con una trentina di opere realizzate dagli studenti delle scuole secondarie della provincia di Rimini che hanno visitato la mostra e hanno risposto alla richiesta degli organizzatori di ideare e realizzare una propria cover di un vinile ispirata all’artista preferito.