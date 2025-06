Laura Pausini duetta con Robbie Williams: "Un’emozione"

Robbie Williams, confermato ambasciatore ufficiale di Fifa per la musica, nel suo primo impegno ufficiale in questo ruolo globale, invita Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di Fifa, Desire, che sarà presentato in anteprima all’opening dei Mondiali per club oggi a Miami. Scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker e mixato a Richard Flack, Desire accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di Fifa in tutto il mondo. Le due star eseguiranno il brano in duetto in occasione della finale della Coppa del Mondo per Club, il prossimo 13 luglio al Metlife Stadium di New Jersey. "È un onore per me unire la mia voce a quella di una star icona del pop come Robbie Williams– ha detto Pausini–. È stato facile e naturale per me adattare la strofa in spagnolo dopo aver ascoltato l’intero testo e la musica. Fin da bambina ricordo l’emozione intorno alle partite e ai campionati".