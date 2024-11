Laura Pausini: “Sono guarita”. La gioia dei fan: “Forza, sei una roccia"

Ravenna, 22 novembre 2024 - "Sono guarita! Ci vediamo a Pesaro domani sera (sabato 23 novembre, ndr)". Laura Pausini rassicura i fan dopo il post dove annunciava il rinvio del concerto in programma a Livorno. Stop dovuto a uno stato influenzale dell'artista romagnola. Alla lieta notizia esplode la gioia dei fan.

Laura Pausini dopo l'influenza è pronta a tornare sul palco per la data di Pesaro, nel tondo, la cantante durante le cure ( foto Instagram)

Una valanga di messaggi dedicati alla loro beniamina: "La nostra Wonder Pau, ci vediamo a Torino"; "Che uragano"; "Sei una forza Lau"; "Questa è la notizia più bella, questo è quello che conta di più… la tua guarigione viene prima di tutto"; "Bisogna festeggiare"; "Forza Laura! Sei una roccia". Tutti pronti a Pesaro quindi per abbracciare la Pausini.

"Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto - aveva scritto sui social la cantante postando una foto nel lettone in relax - ma… dopo 5 giorni di influenza che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto". Nel secondo scatto si vede la Pausini durante le cure.

"Purtroppo il concerto previsto domani (21 novembre, ndr) a Livorno al Modigliani Forum è posticipato al 23 dicembre… Mi spiace tanto, ho tenuto duro e ho fatto tutto quello che mi avevano consigliato di fare, ma questa influenza è bella tosta e mi devo fermare per qualche giorno". Ma Laura con tutta la sua grinta è già pronta a tornare sul palco. Nel post viene aggiunta un'informazione di servizio: "I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. In alternativa, per chi volesse chiedere il rimborso del biglietto per il live di Livorno potrà farlo entro e non oltre il 27 novembre 2024".