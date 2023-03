Laura Pausini e il matrimonio a sorpresa, il racconto: “E’ uscita con l’abito bianco”

Solarolo (Ravenna), 24 marzo 2023 – “È stata una sorpresa per tutti. Sapevo che si sarebbe voluta sposare, ma l’ho scoperto lì per lì". Simone Zardi, cugino di Laura Pausini, nei giorni scorsi ha assistito al matrimonio della notissima cantante e Paolo Carta, suo storico compagno (foto e video). Invitato a sua insaputa, come tutti i presenti: Laura Pausini, infatti, ha annunciato il suo matrimonio già con l’abito da sposa, lasciando famigliari e amici senza parole.

"Doveva essere una cena per festeggiare i trent’anni trascorsi della vittoria a Sanremo con ’La Solitudine’ – dice Elisa Padovani, amica stretta della cantante – ma ad un certo punto, con la scusa del cambio abito, ha fatto la sua entrata a braccetto con il padre. Laura e Paolo si sono cantati le promesse di matrimonio con la canzone inedita ‘Davanti a noi’".

Dopo più di dieci anni insieme è arrivata il matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta. "Abbiamo detto sì", ha annunciato la cantante sui social

Erano circa cinquanta gli invitati tra familiari, amici di Roma e quelli storici di Solarolo, con cui Laura non ha mai perso i contatti ed è solita incontrarsi per una pizza o due chiacchiere. Tra i presenti, inoltre, anche Paola Cortellesi e Biagio Antonacci.

"Conosco Laura da 48 anni – aggiunge Elisa Padovani, che vive a Solarolo – abbiamo fatto l’asilo nido e la scuola media insieme. Alla cena erano presenti anche i nostri amici Cristina Musconi, Lorena Xella, Erika Ricciardelli, Andrea Sisti e Franco Baldisserri. Se siamo amici da tanto tempo con Laura è perché la sosteniamo, siamo sinceri con lei e le diamo i nostri consigli senza timore. Sono molto orgogliosa di Laura, come lo ero trent’anni fa quando ha vinto Sanremo".

Anche il cugino Simone, con tanta emozione e felicità, racconta il suo rapporto con la cantante: "Laura è come una sorella per me, non avendo fratelli sono cresciuto con le mie cugine e, nonostante la sua carriera, ho sempre continuato a vederla allo stesso modo. Laura è una persona vera, umile, il rapporto con lei non è mai cambiato".

In tutte le radio non si sente parlare di altro, con lo stupore di amici, parenti e fan. La cena tramutatasi in matrimonio si è svolta nelle campagne di Castel Bolognese, in un gazebo allestito appositamente, mentre la cerimonia ufficiale è avvenuta il 22 marzo in intimità e riservatezza.

A sposare Laura Pausini e Paolo Carta è stato il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani. "È stato un piacere e un onore per me – commenta il primo cittadino –. Soprattutto dal punto di vista umano, la mia stima nei confronti di Laura è cresciuta ancora di più".

"La festa di Laura e Paolo – dice Elisa Padovani – è stata estesa a pochissime persone. I due hanno voluto vivere un momento intimo con le persone più care, come è giusto che sia. È importante scindere la cantante dalla persona".