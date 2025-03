Laura Pausini e Paolo Carta, 20 anni d'amore: la dolce dedica della cantante al marito

Ravenna, 23 marzo 2025 – “Venti anni insieme e solo alcune delle mie foto preferite con te! Auguri amore”. È stato il dolce messaggio che ieri, sabato 22 marzo, pochi minuti dopo la mezzanotte, Laura Pausini ha dedicato al marito Paolo Carta.

Laura Pausini e Paolo Carta hanno festeggiato 20 anni d'amore

Una frase a corredo di venti scatti; un romantico album condiviso su Instagram e su Facebook. La popstar internazionale, originaria di Solarolo (in provincia di Ravenna), con oltre 70 milioni di dischi venduti, un Grammy Award e un Golden Globe, l’artista italiana più premiata e ascoltata al mondo, ha festeggiato un ventennio d’amore con il suo chitarrista. I due si sono conosciuti infatti nel 2005 dando il via a un sodalizio artistico e sentimentale.

Laura Pausini e Paolo Carta sul palco mentre si esibiscono insieme (foto da Instagram)

Gli scatti della vita insieme scanditi dai Beatles

La carrellata di foto pubblicata sui social ha fatto il pieno di like (solo su Instagram 155mila e circa 44mila su Facebook), cuoricini e commenti. Come colonna sonora, la canzone dei Beatles “The long and winding road” (“La strada lunga e tortuosa”). Immagini in bianco e nero, nella quotidianità, in cui lui la aiuta ad allacciarsi il vestito, sul palco, mentre lei gli fa una carezza, selfie, abbracci, baci, risate e tramonti.

Laura Pausini e Paolo Carta in uno scatto d'intesa

Il frutto più bello del loro amore: la figlia Paola

La Pausini compirà 51 anni il prossimo 16 maggio, mentre il marito, musicista, chitarrista e produttore discografico, ne farà 61 il 18 aprile. Nel docu-concerto “Laura 30 World Tour”, in occasione dei 30 anni di carriera, Pausini ha raccontato molto di sé. Ha mostrato il video di quando, a sorpresa, con la complicità della sorella Silvia, si è inginocchiata davanti a Paolo Carta facendo la proposta con l’anello per chiedergli di sposarla. La figlia Paola, nata l’8 febbraio 2013, è il frutto dell’amore fra i due.

Laura Pausini e Paolo Carta immortalati in uno scatto romantico

Ecco perché i due hanno atteso tanto tempo prima del sì

“Con Paolo siamo insieme da tanti anni – dice la Pausini nel video -, prima non era possibile firmare un documento uguale per tutti e per me era così fastidioso pensare che io potessi firmare, ma il mio migliore amico o la mia migliore amica no. Pensavo: finché questo documento non può essere firmato da tutte le coppie che si amano non mi sposo. Per fortuna poi le cose sono cambiate”.

Laura Pausini e Paolo Carta

Il matrimonio celebrato a sorpresa

Il matrimonio è stato celebrato a sorpresa nel 2023. La cantante ha più volte raccontato che è stata la figlia Paola a spingere i genitori a sposarsi: "Ce lo chiedeva da diversi anni, da quando aveva 4 o 5 anni. Quindi ho pensato di farle una sorpresa e di farla a tutti. Ho ordinato torta e bomboniere per il trentennale, facendo scrivere LP 30 - che poi sono anche le nostre iniziali con Paolo - poi ho tolto tutti i 30. L'abito di Paolo l'abbiamo ordinato su internet, per il mio ho riciclato delle cose che avevo e altre le ho ordinate dicendo che avevo un white party. Ho invitato parenti e amici per la festa del 30ennale. Sono stata un po' con loro, poi a un certo punto io e Paolo siamo andati a cambiarci. È stato bellissimo. Non vi dico le facce dei miei parenti. Lo consiglio a tutti".