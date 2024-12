Laura Pausini, ecco quale lavoro avrebbe fatto se non fosse diventata una popstar

Ravenna, 1 dicembre 2024 – "Il momento in cui mi sono tremate più le gambe? All’ospedale Maggiore di Bologna, erano le tre ed è arrivata Paola, è stato il momento più emozionante della mia vita”.

E’ una Laura Pausini molto commossa quella si racconta a 360 gradi a Verissimo e, nello specifico, quando parla della nascita della figlia Paola, l'8 febbraio del 2013, avuta col marito Paolo Carta, suo chitarrista e produttore.

Il docu-concerto

La cantante originaria di Solarolo (che proprio l’altro giorno è caduta durante un suo concerto a Milano) ha raccontato in tv la sua vita (con molti ricordi legati ovviamente alla Romagna) e la sua straordinaria carriera. L’artista italiana più premiata al mondo celebra i trent’anni di una carriera irripetibile. Icona pop a livello globale, ha presentato il “Laura 30 World Tour”, un docu-concerto che è disponibile, in anteprima mondiale, proprio da oggi, su Mediaset Infinity.

La carriera da architetto

E’ molto emozionata Laura Pausini nel ripercorrere le tappe più,importanti della sua vita, in primis proprio quelle della sua infanzia e adolescenza in Romagna. E quando fin da piccola, a Solarolo, progettava il suo futuro. “Io volevo cantare – esclama la cantautrice romagnola –, ma non immaginavo che avrei potuto farlo come mestiere. Essendo nata in un piccolo paese, pensavo sarebbe stato impossibile, all’epoca (negli anni Novanta ndr), da donna, avere una carriera da solista nel mondo della musica. Io volevo cantare, ma non credendo che avrei potuto mantenermi solo con la musica, avevo diversi piani in mente. Oltre alla restauratrice o lavorare nel mondo della moda, avrei voluto fare l’architetto. Mi sono diplomata al liceo artistico a Faenza e il passo successivo sarebbe stata l’università, ma poi mi hanno chiamata a Sanremo”.

L’approdo a Sanremo

E Laura racconta anche l’aneddoto di come ha saputo che avrebbe partecipato al Festival. “Mi chiamò mio padre mentre ero a scuola, stava piangendo – ricorda la cantautrice –. Subito pensai che qualche parente non stesse bene. Poi mi ha detto: ‘Laura, ti hanno presa a Sanremo’. Stavo svenendo. ‘Ora cosa devo fare?’, è la prima cosa che ho chiesto. Sono andata così com’ero, in modo molto semplice. Ero giovane e non avevo parrucchieri o stilisti al seguito come i grandi cantanti. Ora quello che indossavo quelle sere è finito in una teca”.

La vecchia casa d’infanzia che diventa museo

Laura Pausini parla anche della vecchia casa dove abitava coi suoi genitori che è diventata il suo fan club ufficiale dal 1993. “E’ stata mia madre ad avere l’idea, anche tutti i premi che ho vinto nella mia carriera sono lì. L’idea era quella di farla diventare un museo. L’apertura era prevista proprio quando c’è stata l’alluvione in Romagna e ancora oggi stiamo mettendo a posto le cose”.

La fan che si è chiusa in una valigia

La cantante spiega anche il rapporto molto bello e genuino che ha con i fan. “Vorrei andare a casa loro e conoscerli tutti, mi piace parlare con loro e sapere chi sono”. Poi rivela un retroscena: “Una ragazza una volta si era chiusa in una valigia per viaggiare e tornare in Italia insieme a me – ha sorriso la cantante –. Mi ha detto: ‘Per te Laura sono disposta a fare qualsiasi cosa”.