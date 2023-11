Laura Pausini torna con il nuovo singolo Zero

Ravenna, 10 novembre 2023 – Laura Pausini, nominata ‘Latin recording academy person of the year’ per l’anno 2023, torna in radio con un nuovo brano tratto dal nuovo album di inediti Anime parallele/Almas paralelas, pubblicato da Warner Music lo scorso 27 ottobre, entrato ai vertici della classifica Fimi/Gfk.

Laura Pausini torna alla radio con il brano Zero: ecco il suo nuovo singolo 2023

Il brano

Si tratta di ZERO, canto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze, che sceglie di volersi bene e non accontentarsi più, sfidando la paura di affrontare l’ignoto a colpi di nuove emozioni ed esperienze segnanti. Tre minuti e ventuno sostenuti da una ritmica pop-dance salda ed esplosiva, come esplosivo è il messaggio lanciato, perché nelle emozioni non ci sono mezze misure e “un secondo sprecato è un secondo perso”.

Il brano è scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Alessandro La Cava e Cheope e prodotto da Simon Says. Inoltre farà parte della setlist del Laura Pausini World Tour 2023/2024, organizzato e prodotto da Friend&Partners, che prenderà il via in Italia a dicembre e la porterà successivamente a esibirsi nelle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti.

L’infinito non mi basta

Laura Pausini ha raccontato che “Zero è un brano che mi ha dato una carica che non sentivo da tempo. Penso che la paura non debba fermare la voglia di provare “emozioni diverse da zero” e dopo trent’anni ho ancora bisogno di sentire il brivido. “L’infinito non mi basta”, canto in questa canzone, perché è così: non fa per me pensare di accontentarmi, non ha mai fatto parte di me, della mia vita, della mia musica”.