Le figurine dei sogni diventano una fiction

Per acquistare l’edicola in corso Duomo, a Modena, nel 1945, Olga Cuoghi Panini s’impegnò a pagare rate da seimila lire, un’enormità per quel tempo. Ma Olga era una donna coraggiosa, e soprattutto amava leggere, anche se non aveva potuto studiare, e pensò che l’edicola accanto alla cattedrale millenaria avrebbe potuto essere una buona fonte di guadagno per la sua grande famiglia: era rimasta vedova a 40 anni con otto figli da crescere, quattro maschi e quattro femmine, e fra i giornali e le riviste voleva costruire un futuro per tutti. Olga, la ‘Casèreina’, la figlia del casaro, non poteva immaginare allora che nell’arco di qualche anno quell’edicola avrebbe generato un’idea meravigliosa, capace di incantare il mondo, l’epopea delle figurine Panini.

Furono i quattro figli, Giuseppe, Franco Cosimo, Umberto e Benito, ad avere l’intuizione imprenditoriale luminosa: all’edicola le ‘buste a sorpresa’ si vendevano molto bene, e nel 1961 i quattro fratelli inventarono un prodotto editoriale totalmente nuovo, le figurine, le ‘fifi’ da collezionare, ricercare e scambiare, "celo manca", come dicevano i bimbi. Nessuno sapeva come stamparle, tagliarle o confezionarle: loro crearono dal nulla un’impresa che ancora oggi incanta ed entusiasma i ragazzi di tutto il mondo (e non solo i giovanissimi).

La grande storia della famiglia Panini, come un romanzo, si prepara ad approdare al piccolo schermo, grazie a una fiction che si inizierà a girare nelle prossime settimane a Modena e in altri luoghi d’Emilia. Prodotta da Indigo Film, con il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission, la serie tv è stata già annunciata dalla Rai nella sua programmazione: ancora non sono stati rivelati il cast e il regista, ma già la produzione si è attivata, con una serie di casting (oggi e domani a Modena) per la ricerca di figuranti dal volto ‘emiliano’ e di ragazzini capaci anche di tirare qualche calcio al pallone. Le riprese dovrebbero iniziare verso la metà di ottobre e proseguire per alcune settimane.

La fiction sarà ispirata al libro ’L’album dei sogni’ di Luigi Garlando, edito da Mondadori, di cui sono stati acquisiti i diritti. Al centro della sceneggiatura sarà appunto la figura di Olga Cuoghi Panini, la ‘capostipite’ di questa avventura: sarà lei a tenere le fila della narrazione. E attorno a lei si muoveranno i figli, ciascuno con il proprio talento: Giuseppe Panini sviluppava i progetti, Benito si occupava della distribuzione, Franco diffuse il marchio all’estero e Umberto era l’uomo... di macchina, colui che inventò la ‘Fifimatic’ per imbustare le figurine evitando i doppioni. L’azienda fondata dai Panini ha prodotto milioni e milioni di bustine: è passata di mano dalla fine degli Anni ‘80, ma ancora oggi è una multinazionale che realizza collezioni – come la mitica raccolta dei Calciatori – amate in tutto il mondo.

L’edicola in corso Duomo è stata rimossa sette anni fa (e sarà ricostruita per effettuare le riprese) e al suo posto oggi c’è una scultura che ricorda la celebre, iconica rovesciata di Carlo Parola che Wainer Vaccari (che nel 1970 era dipendente della Panini e oggi è un artista quotato) tradusse nel simbolo delle figurine. Però ancora, quando si parla di Modena, si parla di Ferrari, di Pavarotti, di aceto balsamico e di figurine: un piccolo grande miracolo italiano che ci parla di un Paese che sapeva sognare e lanciare il cuore oltre gli ostacoli.