Le stelle della musica sulla spiaggia. Ecco i big di ’Riccione on stage’

Annunciati ieri a Milano i primi nomi degli ospiti di ’Riccione on stage’, contest di Radio Deejay che per il decimo anno consecutivo animerà il palco dell’estate riccionese. Dal 7 al 24 agosto in piazzale Roma si esibiranno Alessandra Amoroso, Alfa, Clara, Coma Cose, Francesco Gabbani, Gaia, Petit, Santi Francesi, Paolo Santo, Sarah e Tananai. Altre special guest saranno svelate i prossimi giorni, assieme alle date che per otto serate imbastiranno l’apprezzato e originale format. A precederli sul palco ogni sera saranno i giovani talenti in gara. Le candidature si potranno presentare fino al 5 luglio, compilando il form sul sito deejay.it con i dati, le performance e la biografia artistica. Chi accederà al contest verrà poi selezionato da una giuria di professionisti dell’industria musicale. La canzone vincitrice per un mese a rotazione sarà trasmessa da Radio Deejay.

Tante le aspettative degli emergenti che negli anni hanno visto nuovi talenti approdare a Sanremo Giovani, Amici, XFactor, com’è accaduto a Santi Francesi, Raffaele Renda, Ibla, Fiat 131 Giovanni Cricca e Serepocaiontas. Non solo musica live. Le note degli artisti in erba e quelle dei big s’intrecceranno alle dirette del noto network radiofonico e allo sport, il tutto sotto l’immancabile direzione artistica di Linus e la cura di San Marino Performance.

Piazzale Roma, infatti, già dal 5 agosto con Play Deejay tornerà a trasformarsi in una palestra extra large dove da mattina a sera ci si potrà cimentare gratis in varie discipline sportive e seguire corsi di pilates, yoga, functional training e group cycling, tenuti da trainer professionisti con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino e la collaborazione di Technogym. Il 29 luglio intanto partiranno le dirette radiofoniche dall’Aquafàn. Dalle 10 alle 12 la conduzione sarà affidata a Rudy Zerbi, dal 5 agosto si raddoppia dalle 16 alle 18 con Gazzology di Gianluca Gazzoli.

Riccione on stage, nuovo claim che sostituisce il classico Deejay on stage, si arricchisce pure di un racconto social con i canali ufficiali, Facebook, seguito da 2.2 milioni di fan, Instagram con 1.2 milioni di follower e TikTok con 300mila followers. Si sommeranno i contenuti esclusivi dei profili personali di Linus, Zerbi e Gazzoli. A proposito c’è attesa il 14 agosto per l’incontro di Wad con una selezione di creators grandi amici della radio, che coinvolgeranno anche il pubblico.

Mostra soddisfazione Linus che ieri, proprio per presentare l’estate riccionese, in diretta a Deejay chiama Italia, condotta con Nicola Savino, ha ospitato l’assessore al Turismo di Riccione, Mattia Guidi. "È bello ritornare, ritrovarsi e sapere di essere aspettati dalla città e da chi ogni estate la sceglie per le proprie vacanze – premette Linus –. Per questo ogni anno ci impegniamo a fare di meglio per questo programma. C’è la musica dell’estate con i grandi ospiti e quella del futuro, con i giovani di Deejay On Stage. C’è lo sport, tutto il giorno, ogni giorno, e una copertura social capillare sotto l’hashtag #riccioneonstage. E poi, ovviamente, C’è Radio Deejay!".