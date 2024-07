Le Winx mettono le ali. Ecco le sei nuove fate

Duecento iscrizioni online, cinquanta finaliste selezionate e infine, dopo una giornata di casting, ecco le sei ragazze che in occasione del Winx Club 20th Celebration Party che si terrà sabato 31 agosto 2024 in piazza Malatesta a Rimini, indosseranno le creazioni di Cristoforo Vizzini ispirate alle Winx. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Rainbow, studio di animazione nato dal genio creativo di Iginio Straffi che ha dato vita alla saga delle fatine più amate al mondo, e con il quale Le Befane Shopping Centre ha attivato una importante partnership che ha portato alla realizzazione di numerosi eventi negli ultimi anni. E se da un lato i sogni non hanno età, anche la musica provoca lo stesso incantesimo: ci trasporta in altri mondi.

Così a Gatteo Mare è andata in scena con successo la terza edizione di Birichina, il Festival della Generazione Z del liscio. Presente alla serata anche Riccarda Casadei, mentre è stato premiato Stefano Bandoli. Serata conclusa in anticipo per il maltempo.