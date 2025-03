Leggere ’I Promessi sposi’ a Pechino: ovvero il progetto dell’Alma Mater che porterà gli studenti e le studentesse a dar vita a un’edizione digitale del romanzo di Alessandro Manzoni, con testo a fronte in cinese. Partenza, questo giovedì 13 marzo, con lezioni peer-to-peer (ovvero studenti per altri studenti), confronti e una mostra virtuale sulle traduzioni che sarà inaugurata il 20 marzo in collaborazione con l’Istituto di Cultura italiana. Il tutto all’interno del Bando Strutture 2024-2026 dell’Università di Bologna: ’Progetti innovativi nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale’.

La prima domanda, inevitabile e spontanea è: ma perché ’I Promessi sposi’? Perché tante energie e tanto interesse su un testo del 1840 (lasciando perdere la prima versione di ’Fermo e Lucia’)?

La risposta arriva da Paola Italia, docente a Filologia e Italianistica e responsabile scientifica del progetto assieme al professor Silvano Mo Cheng. "Perché ’I Promessi sposi’ sono l’unico romanzo di lettura obbligatorio nelle nostre scuole, e di certo il meno amato".

Appunto. Ma ovviamente dietro c’è molto altro...

"Infatti. A cominciare dal fatto che Manzoni ci ha dato una lingua nazionale, perché voleva un’unità politica nazionale. Senza di lui parlemmo ancora i dialetti delle varie regioni, incapaci di comprenderci... E ancora oggi stimola l’interesse perché è un romanzo senza tempo: usa l’escamotage del romanzo storico, ambientando la storia nel ’600, per parlare del suo tempo. È rivoluzionario. Non solo. Era così ’avanti’ e coinvolto nel suo progetto, da voler realizzare un vero e proprio storyboard, affidando a Francesco Gonin e ai suoi incisori un ambizioso progetto iconografico che ha trasformato I Promessi sposi nel primo romanzo illustrato della letteratura italiana. Con le vignette che danno forma a personaggi, azioni e situazioni. E tutto è liberamente accessibile sul sito ’Vedo Manzoni’: ce ne sono oltre 500 e si può navigare per categorie, o personaggi".

Dunque il progetto che approderà a giorni in Cina parte da molto lontano.

"Manzoni è stato preso come caso di studio digital humanities e nel 2014 è nato il sito www.alessandromanzoni.org creato dalla docente Giulia Raboni che ha reso accessibili tutti i testi e tutti i romanzi dell’autore: è stata un’operazione pionieristica, a cui si sono ispirati poi tutti i siti monografici". A questo, durante il lockdown, si è collegato a Bologna una sorta di spin off, con percorsi che hanno coinvolto circa 500 studenti a distanza, su testi digitali. Una strada che ha funzionato parecchio.

"Oggi sulla piattaforma ’Leggo Manzoni’ si può leggere ’I Promessi sposi’ e una selezione di 40 commenti, dall’800 a oggi, tra cui anche quello di Ezio Raimondi" spiega Paola Italia. E sono i numeri a dimostrare che non è un interesse da specialisti: solo nell’ultimo semestre gli utenti sono stati 2002 da tutto il mondo.

Da qui alle traduzioni il passo è stato breve?

"Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Mariia Levchenko, studentessa russa che frequenta la magistrale in Digital Humanities, che ha letteralmente progettato un sistema di allineamento delle traduzioni, che ora nel sito sono 15". Quella in cinese si baserà sulla traduzione del prof. Zhang Shihua, da lui stesso messa a disposizione.

"A farmi innamorare dei ’Promessi sposi’ – spiega Levchenko, che fa parte del team che partirà per la Cina insieme a Roberta Priore, assegnista di ricerca al Dipartimento di filologia classica e italianistica e a Lorenzo Sabatino, dottorando in Cultural Heritage – sono stati il suo stile e la sua ironia nel testo originale. Lavorando sulle traduzioni infatti, mi sono accorta quanto di questo era andato perduto nella traduzione russa del 1854. È chiaro che i contesti culturali o politici possono influenzare l’interpretazione letteraria. Per questo sono impaziente di confrontarmi con i lettori cinesi".