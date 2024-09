L’estate sta finendo. Ma le foto continuano

L’estate sta finendo, è la canzone di rito del momento. Ma c’è ancora tempo, anche all’inizio di settembre, di scorrere le diapositive delle vacanze che per molti hanno fatto rima con Riviera. Allora Enea ci manda la foto di "un team di camerieri e amici superapprezzati, veloci, disponibili, sempre sorridenti quando ti servono quel bel passatello asciutto con i gamberetti e quei buonissimi tortelli di branzino del Corallo Beach. Lele, Ele, Sara, ma tutto lo staff è fenomenale". Ringraziamenti anche a Mattia Tolomelli del Budrio Basket e Nicoló Bergonzoni della Salus Basket e ’Bricco’, preparatore atletico dei due cestisti. "Sono questi i giovani – scrive una lettrice – che in estate lavorano sodo e si dividono tra servizio ai tavoli nei bagni della riviera e preparazione atletica appena iniziata.In bocca al lupo ragazzi". E se il cagnolino Romeo e Marina si rilassano in spiaggia, Kevin e Jenny vanno a caccia di lucertole nella pineta di Lido di Classe.