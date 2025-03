’Libro Aperto’. E ora anche in mostra a Ravenna

Sta per maturare il trentennale delle nuove edizioni di Libro Aperto, dirette da Antonio Patuelli ed edite dalla omonima Fondazione (presieduta da Luciano Contessi) senza scopo di lucro e frutto esclusivamente dell’impegno e del volontariato, con la storica sede a Ravenna, in via Corrado Ricci 29. In previsione di questo importante anniversario, che culminerà con la pubblicazione del ’volume del trentennale’ di Libro Aperto – il numero 120 (gennaio/marzo 2025) di grande formato della rivista di respiro nazionale ed europeo –, è esposta fino al 18 marzo, nelle vetrine della Cassa di Ravenna Spa (ex negozio Bubani) in Piazza del Popolo numero 30 a Ravenna, una mostra di un campionario dei volumi editi da Libro Aperto.

Infatti, nell’arco di questi trent’anni, sono stati pubblicati finora 119 volumi di grande formato della rivista nazionale, trenta supplementi-numeri speciali di grande formato di Annali Romagna ed Emilia di Libro Aperto, 31 libri della collana Le riedizioni dei classici, dodici libri della collana Le novità, più i due grandi volumi monografici su Luigi Einaudi e Benedetto Croce e quattro DVD storici su Benedetto Croce e Alcide De Gasperi, su Enrico De Nicola, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat, su Giovanni Malagodi e Giovanni Spadolini e su Salvatore Valitutti.

’Libro Aperto’ è diffuso esclusivamente in abbonamento. Per richiedere informazioni, si può telefonare al numero 0544.35549 (anche fax - 0544.36871). Oppure mandare una e-mail a redazione@libroaperto.it. Si può poi consultare il sito internet: www.libroaperto.it