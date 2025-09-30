Lidia Ravera e l’orgoglio dell’età

All’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, stasera alle 20.30, Lidia Ravera presenta con Vittoria Ronchi Age pride. Per liberarci dai pregiudizi dell’età (Einaudi). "La vita finisce quando tutto si ferma. Come atlete dobbiamo muoverci con lei, imparare il suo passo, accelerare e rallentare a comando, fletterci e poi spiccare il balzo necessario a non essere disarcionate. Bisogna restare agili. Non giovani, agili. Flessibili. Bisogna imparare a muoversi a tempo con il tempo".

Un terzo della popolazione italiana è composta da ultrasessantenni, hanno davanti decenni di vita ancora da vivere, non è mai successo prima. È una conquista – ci si chiede o una condanna? Perché sia una conquista, bisogna liberarsi degli stereotipi, quelle "finte verità mai verificate, ma stabilizzate dalla ripetizione che ci rendono pavidi e conformisti".

Age Pride è una requisitoria contro l’ageismo, tutto, anche quello introiettato. È un manifesto contro lo stigma che colpisce chi non è piú giovane ("Abbiamo vissuto troppo, sappiamo troppo per essere infilati a forza in una categoria"). Attraverso il racconto del proprio conflittuale rapporto con l’età che avanza, la scrittrice Ravera rivendica la maestosa allegria celata nella maturità e spiega come il tempo, da nemico che striscia alle tue spalle aspettando una resa incondizionata, possa trasformarsi in un alleato che ti consente una libertà imprevista e una vera rivoluzione interiore.