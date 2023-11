Ligabue annulla i concerti di Roma e Eboli, la rabbia dei fan. Ecco le nuove date

Roma, 20 novembre 2023 – Ligabue è stato costretto ad annullare alcuni suoi concerti, a partire da quello di Roma. E' successo ieri sera, quando il rocker, colpito da un virus influenzale, non ha potuto cantare, dando forfait poco prima delle 21.30, quando il palazzetto era già pieno. Ha così rinunciato alla data del PalaEur e alle successive (in programma martedì e mercoledì) a Eboli.

Colpito da un virus influenzale, Ligabue è costretto ad annullare le date di Roma e Eboli

Tra le proteste e il disappunto dei fan, il cantante ha voluto lanciare un videomessaggio via social di scuse nelle ore successive all'annullamento. E' un Ligabue sconfortato e arrabbiato quello che parla al suo pubblico. "La notizia l'avete già avuta - esordisce - posso solo dirvi che mi dispiace tanto. Avevo voglia di divertirmi con voi in queste sere, ma questo virus non mi permette di cantare".

Il cantautore ammette di averle provate tutte fino all'ultimo, per non deludere migliaia di fan arrivati da tutta Italia.

"Ho provato tutto - prosegue il rocker - mi sono imbottito di cortisone e ho fatto le prove fino a poco prima dello spettacolo e nonostante voi foste lì non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma. Non ve lo meritate voi, non me lo merito nemmeno io".

Ma le date verranno recuperate. "Purtroppo a malincuore vi ho causato questo inconveniente, ma il concerto verrà recuperato come le date di Eboli, in modo che possa riprendermi e non rischiare più di tanto. Scusate ancora per l'inconveniente, ma ci vediamo presto".

Quando verranno recuperati i concerti

Il concerto a Roma sarà recuperato il 9 dicembre, mentre la data di Eboli il 3 e 4 dicembre. I biglietti già acquistati resteranno validi, mentre chi vorrà il rimborso potrà richiederlo entro il 30 novembre.

La rabbia dei fan

Ma il discorso di scuse non ha convinto del tutto alcuni fan. Se la maggior parte dei commenti era di conforto e di supporto al cantante ammalato, apprezzando anche il video rivolto direttamente a loro, dall'altro lato numerosi sono stati quelli che non si rassegnano all'annullamento.

Il rimprovero principale è il mancato preavviso. "Stava già male, poteva dirlo prima per evitare i chilometri alla gente in fila", si legge sul profilo di Ligabue. E ancora, "Qui hai toppato, c'è gente che è venuta da lontano per vederti", "l'annullamento di un concerto si comunica per tempo, non dieci minuti prima" e "Potevi uscire almeno a salutare, vergognoso!" Insomma, ad alcuni il messaggio di Ligabue non è proprio andato giù.