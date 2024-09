Ligabue, in mostra l’uomo e l’artista

Antonio Ligabue come non l’avete mai visto. Un’esperienza visiva e umana mai così completa sull’artista nato in Svizzera nel 1899 e morto a Gualtieri nel 1965, possibile grazie a ’Antonio Ligabue. La grande mostra’, la prima a Bologna, che si apre sabato 21 settembre a Palazzo Albergati in via Saragozza (fino al 30 marzo 2025), con 100 opere tra oli, disegni e sculture che ritraggono paesaggi, fiere, scene di vita quotidiana e numerosi e intensi autoritratti. Il percorso, che abbiamo potuto visitare in anteprima, è declinato in 12 sale, arricchite da clip del film ’Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti con Elio Germano, da animali impagliati, da una delle Moto Guzzi appartenute all’artista che accoglie con un autoritratto nella prima sala e da un album di disegni inedito. La produzione è di Arthemisia, la curatela di Francesco Negri e Francesca Villanti, storica dell’arte.

Signora Vallanti, perché il titolo ’La grande mostra’?

"Ligabue arriva per la prima volta a Bologna in una mostra museale e si tratta della mostra più completa di sempre, con più di 100 opere che lo raccontano in maniera esaustiva. Le abbiamo scelte perché seguono tutto il suo percorso, dai primissimi anni col primo periodo, poi il secondo e il terzo nella classificazione dei Negri, per una lettura a 360 gradi".

Come ha costruito il percorso?

"Sono partita da quello che ho scoperto in dieci anni di studio su Ligabue, che negli anni Sessanta è entrato in contatto con critici e storici importanti che hanno scritto testi bellissimi. Però, dopo la sua morte, e siamo tra il 1964 e il 1965, l’attenzione di critici quali Argan, Calvesi e altri, si è rivolta verso un’arte più informale e quindi Ligabue è caduto nell’oblio. Se il pittore Ligabue veniva dimenticato, il personaggio Ligabue veniva riscoperto. Poi negli ultimi anni, ecco che si torna ad apprezzare il Ligabue pittore, ma di nuovo si esclude un po’ il racconto della persona. Io ho voluto mostrarlo in un confronto tra tutti i Ligabue che conosciamo e che confluiscono in un unico grandissimo artista. Per questo ho chiesto a Giorgio Diritti di scrivere un testo in catalogo per spiegare perché nel 2020 ha sentito ancora la necessità di narrare questo personaggio".

Tra quadri, sculture e disegni, ecco gli animali impagliati del museo Spallanzani di Reggio Emilia. Sono in mostra per la prima volta?

"Sì, perché non li hanno mai prestati. Ma dopo tanti anni di studio, ho subito intuito che sarebbe stato bello mostrare dove Ligabue avesse visto gli animali che dipingeva. Sicuramente la prima volta è stata nei circhi in Svizzera, poi li ha trovati nelle figurine Liebig, in mostra con un album completo del 1954, nelle cartoline e nei francobolli accuratamente conservati nell’album inedito di disegni appartenuto alla famiglia Aprici, e poi passava ore e ore allo Spallanzani a guardare gli animali, che creano una corrispondenza con i quadri esposti".