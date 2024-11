Ligabue tour, le nuove date dei concerti rinviati

Reggio Emilia, 2 novembre 2024 - Dopo Bologna, Luciano Ligabue rinvia anche i concerti di domani 3 novembre a Piacenza e di lunedì 4 novembre a Mantova. Il tour per il rocker di Correggio ripartirà da Cremona il 6 novembre. Gli eventi sono stati cancellati a causa di uno stato influenzale che ha colpito il cantante. Sono già state comunicate le nuove date: Ligabue suonerà al Teatro Municipale di Piacenza il 28 novembre e il 22 novembre al Teatro Sociale di Mantova.

Luciano Ligabue ha dovuto rinviare le date dei concerti di Bologna, Piacenza e Mantova a causa dell'influenza

La data di recupero del concerto di Bologna non è stata ancora fissata, ma l'organizzazione fa sapere che verrà comunicata a breve. I biglietti acquistati per i concerti di Bologna, Piacenza e Mantova resteranno validi per le nuove date. Qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 15 novembre. Nel suo tour “Liga” propone ogni sera una scaletta diversa, con perle nascoste della sua carriera e le hit più amate dal pubblico. La prima data saltata, quella a Bologna, c'era una grande attesa da parte del pubblico che poi si è trasformata in delusione. L'evento è stato cancellato poco prima dell'inizio. L’annuncio riguardo l'annullamento del concerto era giunto tramite un comunicato affisso all’ingresso del teatro: “Il concerto è rimandato, a brevissimo verrà comunicata la data di recupero. Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data. Per info friendsandpartners.it”. Ora i fan bolognesi aspettano la nuova data.