Lindo Ferretti: "Il fumetto, uno stato di grazia"

Di come un fumettista ebbe il coraggio di scalare una "montagna", conquistando il cuore e la meraviglia di Giovanni Lindo Ferretti. Potrebbe essere spiegata così la nascita di Tanno, graphic novel ideata e disegnata da Michele Petrucci con Giovanni Lindo Ferretti, che è la "montagna" della storia che precede quello che è a tutti gli effetti un fumetto/romanzo di formazione dello scrittore e fondatore di CCCP, CSI, PGR, narrato in dialogo col suo cavallo Tanno.

Perché, come ha raccontato ieri all’Accademia di Belle Arti di Bologna Ferretti, al primo incontro con Petrucci fuori da casa sua a Cerreto Alpi, piccolo borgo medievale in pietra d’arenaria nel Reggiano, il suo intento era stato quello di mandarlo via. "Quando una mattina di due anni fa Michele e il suo amico Fabio sono capitati davanti a casa mia – dice – la cosa mi ha innervosito, quindi sono sceso e ho detto loro ‘voi cercate me ma io non ci sono, mi dispiace, ma siete arrivati tardi".

E prosegue: "Il mio vecchio cane Scampato, che purtroppo nel frattempo è morto, mi ha guardato con disprezzo ed è andato a fare i complimenti ai due… Mi sono sentito un po’ in colpa, così c’è stata una discussione tra me e Scampato e mi sono sentito in dovere di farli entrare in casa, offrire loro un caffè, giusto il tempo di fare due chiacchiere. Ma in quel momento Michele mi ha consegnato due tavole di un piccolo fumetto che aveva fatto, in cui aveva prefigurato la mia presenza e c’era anche il cavallo.

E dunque, "apprezzando la loro gentilezza e l’educazione– prosegue–, ho scoperto che conoscevano tante cose di me: Michele aveva una sceneggiatura scritta partendo da un mio racconto di 20 anni fa sul mio cavallo preferito che mi ha lasciato senza parole". Qualche giorno dopo Petrucci ha inviato una email a Ferretti scrivendo che voleva fare il fumetto su Tanno, era molto interessato a disegnare cavalli e paesaggi dell’Appennino. E Ferretti si è appassionato.

"Ho pensato che sarebbe stata l’ultima occasione pubblica che mi concedevo – ammette – perché due anni fa ero convinto che non sarei più uscito di casa e mi sembrava giusto chiudere i miei rapporti col mondo e con la società grazie a un fumetto, perché sono rimasto proprio affascinato dalla composizione e dalla meraviglia del fumetto, io che tutta la vita sono stato circondato dalle parole".

Non è finita. "Mentre lavoravo al fumetto abbiamo iniziato a fare la mostra per raccontare i CCCP e l’anno scorso mi sono anche ritrovato a fare il cantante con loro su 16 palcoscenici. Sono molto confuso– confessa Ferretti – ho scoperto lo stato di grazia che è il fumetto a 70 anni e mi piacerebbe scrivere una seconda parte, perché se Tanno è la pace col passato, io vorrei anche raccontare lo squilibrio del presente".

Giovanni Lindo Ferretti tra didascalie e balloon (Petrucci aveva già preparato lo storyboard e i testi, tutti presi da canzoni e libri di Ferretti, che poi li ha riscritti per essere parole di un fumetto), tra i paesaggi delle sue montagne e i palchi sonori di una storia politica europea ed anche musicale che non c’è più. Quella vissuta con i CCCP, che pare non essere ancora arrivata a conclusione. Perché l’artista, afferma che "di concerti potrebbero essercene ancora. Ci sono arrivate richieste a cui non possiamo dire di no".