L’insolito concerto di Sciarroni: "Un lavoro molto dolce e duro"

‘Una performance musicale e un concerto vocale che danza’, ‘una coreografia quasi completamente affidata alle voci’. Così è stato definito dalla critica U.(un canto), il nuovo lavoro del marchigiano Alessandro Sciarroni, pluripremiato artista noto in tutto il mondo, che si muove tra performing arts, teatro e arti visive, spesso con esiti sorprendenti. Come nel caso di quest’opera, che va in scena domani (ore 20.30) allo Sperimentale di Ancona.

Sciarroni, è un ‘reale’ incontro tra musica e danza questo ‘U.(un canto)’?

"È un vero e proprio concerto. In scena ci sono sette cantanti, anche se alcuni di loro sono anche attori o danzatori, che interpretano un repertorio italiano, per cori, che si è sviluppato dalla metà del secolo scorso fino ai nostri giorni. Il canto più antico e famoso è Signore delle cime di Bepi De Marzi. Il più recente è stato scritto nel 2019. Sono i canti di montagna che raccontano come si viveva una volta in certi luoghi".

E come si viveva?

"In relazione con la natura, seguendo il passare del tempo, il cambio delle stagioni, tra il lavoro nei campi, l’amore sacro e quello profano. Cose che mi interessano, perché raccontano quello che in questi anni è andato perduto; il nostro rapporto con il Creato. Io comunque sono un coreografo. Anche se alcuni lo hanno scritto, non credo di aver coreografato delle voci. Ci sono dei corpi che emettono suono, canto".

Che coreografia ne è scaturita, allora?

"Qualcosa di molto minimalista, perché i protagonisti sono quasi immobili proprio per dare risalto all’importanza del suono, della musica, del canto e dei testi. Ci sono degli avvicinamenti che di quando in quando il gruppo compie nei confronti del pubblico. Si parte da lontano e si arriva alle prime file. C’è anche una coreografia di sguardi. Lo sguardo dei cantanti a tratti sembra fissare il vuoto e a tratti sembra chiamare in causa lo spettatore".

Qualcuno ha definito lo spettacolo ‘sconcertante’...

"(Ride). Non lo so se sia sconcertante. Probabilmente il fatto che i cantanti siano immobili per quasi l’intera performance mette lo spettatore in una posizione particolare, non ‘rilassata’ al cento per cento. Come dicevo, abbiamo perduto certe cose, e stiamo vivendo un periodo storico durissimo, non solo a causa delle guerre. Per me è un lavoro insieme dolce e molto duro".

Per l’ennesima volta Marche Teatro produce una sua opera. Come si trova a lavorare qui, e a tornare dove è nato?

"Sono sempre contentissimo di tornare nella mia regione. Con Marche Teatro collaboro quando ancora si chiamava Teatro Stabile delle Marche. Sono molto affezionato e grato. U.(un canto) è nato a Polverigi, a Villa Nappi, dove abbiamo fatto due settimane di residenza".