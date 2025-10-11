Linus, festa a fumetti da Milo Manara a Eco

Torna, fino a domani ad Ascoli Piceno, Linus-festival del fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni ricchi di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte. La rivista linus, a cui è dedicato il festival, edita da La nave di Teseo, nasce a Milano e fa parte del tessuto culturale di questa città. Quest’anno celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale. "La quarta edizione di Linus Festival del Fumetto è dedicato alle sfumature del ridere, dell’umorismo, della comicità. Dall’umorismo di personaggi popolari come Geronimo Stilton e Rat-Man, al sarcasmo graffiante di Pera Toons e Makkox, alla satira educativa di Pinocchio, al Nome della Rosa, nelle parole di Eco e nei disegni di Manara, che ruota intorno alla comicità e al ’riso’. Anche i grandi ospiti musicali di quest’anno, Toffolo, Bianconi, Fresu, Piovani, giocheranno con la leggerezza" dichiara Sgarbi. Gli appuntamenti si svolgono al Teatro Ventidio Basso. Info prenotazioni www.linusfestival.it.

Oggi Elisabetta Dami, creatrice del personaggio Geronimo Stilton, incontrerà i ragazzi delle scuole, alle 17, alla Pinacoteca Civica, si inaugura la mostra Il nome della rosa di Milo Manara, che ha appena compiuto 80 anni. L’appuntamento assume un significato particolare perché cade in occasione dei 45 anni dall’uscita del celebre romanzo di Umberto Eco. La mostra sarà visitabile fino al 12 novembre e, dal 14 novembre, si sposterà al Volvo Studio Milano. La sera si torna in teatro con il dialogo tra il maestro Manara e il Premio Oscar Nicola Piovani, che si esibirà in un intervento musicale Dedicato a Milo Manara. Domani il festival si conclude con il dialogo tra Sandro Veronesi e Makkox, a seguire, il protagonista saranno il jazzista Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca, maestro dell’organetto.