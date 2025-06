Liscio Street Parade: è boom. Tutti pazzi per ballare

Alla Notte Rosa un vero e proprio mare di gente si è riversato alla Liscio Street Parade di Rimini, iniziativa che bissa e moltiplica il successo dell’anno scorso, dell’unica grande balera e pista da ballo per tre giorni di folklore romagnolo sulla Riviera Adriatica. Domenica era già sold out alle 18 con piazzale Kennedy pieno in attesa dell’esibizione dell’Orchestra dei Santa Balera, reduci dal successo del Festival di Sanremo e in uscita in contemporanea con il nuovo singolo sulle piattaforme digitali; poi la grande sfilata delle Scuole di Ballo coordinate da Le Sirene Danzanti e dal concerto conclusivo di Moreno il Biondo, con un grande Mauro Ferrara. Si chiude stasera la tre giorni del liscio, con l’orchestra di Luca Bergamini sempre coi ballerini de Le Sirene Danzanti e Carabein Folk con i dj Alehandro e Mirco.

Di certo questi giorni affollatissimi hanno dimostrato che la tradizione della balera e del liscio è capace di conquistare tutti.