Lo sport si fa in spiaggia. Il tennis che piace a tutti

Se siamo abituati a pensare alle vacanze in spiaggia come un’occasione di riposo, tintarella e ottimi pranzi, ci sono però anche molte occasioni di praticare sport e di mantenere la forma fisica. Moltissimi stabilimenti balneari infatti si sono attrezzati in questo senso, e oggi sono in grado di proporre spazi ad hoc per chi vuole praticare qualche attività sportiva.

Un’opportunità particolarmente apprezzata dai nostri lettori, che ci segnalano ad esempio il grande tennis al circolo di Marina Romea. In questi ultimi giorni d’agosto infatti, tennisti da tutt’Italia in vacanza ospiti di Romagna Beach, si sono sfidati a colpi di racchetta. A vincere il torneo è stata la coppia Farsetti-Tassinari al tie-break, su Loris-Nicola. Terza la coppia Ofelia-Piero, e quarti Lorenza e Massimo. Spiaggia e mare, insomma, stanno benissimo in compagnia dell’attività fisica, soprattutto se con gli amici.