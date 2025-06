Lodo Guenzi e Pellegrini insieme per ’Indieretta’

Seconda serata della nuova stagione di Peter Pan in 3D, stasera, con una sorta di ’ritorno alle origini’ per la rassegna. Prende il via infatti la collaborazione con Indieretta, il format ideato dal cantautore, produttore e chitarrista degli Zen Circus Francesco Pellegrini, e ispirato proprio alle serate delle prime edizioni di Peter Pan in 3D. La formula è infatti quella dell’intervista seguita da uno showcase. Un divano, un conduttore, un chitarrista e i grandi nomi della scena musicale italiana. A inaugurare questa serie di serate a Marina di Ravenna sarà il cantante, attore e scrittore Lodo Guenzi: dalle 21.45 si alterneranno chiacchiere, canzoni, discorsi su quello che ci circonda. Direttore artistico della rassegna è Luigi Bertaccini.