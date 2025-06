Lodovini, serve la ‘giusta distanza’: "Un film ancora attualissimo"

Il grande cinema torna protagonista delle giornate cesenati. Si apre stasera la dodicesima edizione di Piazze di cinema con la sonorizzazione in piazza Almerici di Nosferatu di Murnau. Domani, invece, grande attesa per l’attrice Valentina Lodovini, reduce dal successo al botteghino di Dieci giorni con i suoi, terzo capitolo della saga familiare diretta da Alessandro Genovesi dove recita assieme a Fabio De Luigi. Lodovini incontrerà il pubblico alle 19 ai Giardini Savelli in un talk con Daniele Gualdi, in cui ripercorrerà la propria carriera a partire dagli esordi teatrali. In piazza Almerici, invece, dalle 21.30 verrà proiettato il film che l’ha lanciata sul grande schermo, La giusta distanza di Carlo Mazzacurati del 2007. Al termine della proiezione ci sarà un incontro con gli spettatori. Infine, domenica sera, sarà ospite della rassegna il regista Matteo Garrone con Il lungo viaggio di Io capitano.

Lodovini, cosa ricorda della produzione di La giusta distanza?

"All’epoca ero acerba. Dopo la fine della scuola di recitazione mi sono trovata a lavorare con artisti come Paolo Sorrentino, Francesca Comencini e appunto Carlo. Sinceramente pensavo di non essere all’altezza, ma allo stesso tempo sono state esperienze molto responsabilizzanti. Mi sentivo come la protagonista Mara: ingenua e in un posto nuovo".

L’ha riguardato di recente?

"Di solito non rivedo i miei film, perché ritengo sia necessaria una certa distanza. Negli ultimi mesi, però, questo l’ho rivisto e mi sono accorta di tanti particolari che non avevo colto all’epoca".

Lo trova ancora attuale?

"Assolutamente sì. Carlo, come i grandi artisti, parlava di temi scomodi e complessi. Il film è invecchiato molto bene, offre una riflessione su un sistema culturale difficile da scardinare, dove c’è paura per il diverso e la donna viene considerata un oggetto".

Si sente più a suo agio in ruoli comici o drammatici?

"Personalmente differenzio solo i film belli da quelli brutti (ride, ndr). Se una parte mi piace riesco a metterci tutta me stessa. Non mi piacciono i cliché o i film che non guardano in avanti".

Cosa differenzia il cinema dal teatro?

"Ciò che cambia è il linguaggio, ma il lavoro sul personaggio è lo stesso. Sono due elementi diversi dello stesso mestiere. Per me il teatro è molto importante".

Ha un sogno nel cassetto?

"Ho diversi progetti che vorrei realizzare, ma non posso dirveli. Per adesso mi sento di descriverli come dei sogni ad occhi aperti. Sono realizzabili, ma c’è da lavorare".

Quali sono i programmi per i prossimi mesi?

"Ho due ‘figli’ in uscita: il 17 luglio al Giffoni film festival presenteremo Unicorni di Michela Andreozzi, mentre in questi giorni sul set stiamo cominciando a lavorare a un nuovo progetto. È un periodo caotico, ma molto bello e stimolante".