Lord Byron, fascino d’oggi. Il fotografo Corelli reinterpreta così il poeta

Leggere Byron con gli occhi della quotidianità dei nostri anni. È questa la sfida che il fotografo ravennate del Resto del Carlino Giampiero Corelli accetta, e vince, con la sua mostra ’Byron Contemporaneo’ che dopo Ravenna è approdata da ieri a Firenze a Palazzo Strozzi dove è stata inaugurata presso il Gabinetto Vieusseux presieduto da Riccardo Nencini. Lord Byron, come Dante, diviso tra Toscana e Romagna: e, come Dante, adottato da Ravenna, Byron ancora oggi accomuna la città dei mosaici a Firenze, unisce la storica capitale bizantina alla prima capitale italiana, rafforza quello che, di qua e di là dall’Appennino la cultura, la storia e la letteratura hanno sempre unito. E proprio in Toscana Byron fuggì quando lasciò Ravenna assieme a Teresa Gamba e dove poi la contessina tornò anche successivamente, dopo il matrimonio francese, facendosi seppellire proprio alle porte di Firenze, a Settimello di Calenzano, nella villa di famiglia.

Per presentare la mostra ospitata dal Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux di Firenze sono intervenuti il presidente del Gabinetto stesso, lo storico e scrittore Riccardo Nencini, Giancarlo Bagnariol, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, promotrice dei Musei e della stessa mostra, la curatrice Daniela Ferrari, lo scrittore Vincenzo Patanè e l’autore Giampiero Corelli che rivisita l’opera di Byron in chiave attuale, rileggendo frasi e versi con l’attualità dei volti, delle emozioni e delle passioni di oggi.

"A pochi giorni dal compleanno di Byron, che nacque a Londra il 22 gennaio 1788 – ha detto il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Giancarlo Bagnariol – diamo il via alla prestigiosa collaborazione tra la nostra Fondazione e il Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux, ripercorrendo la connessione culturale che unisce da sempre Ravenna e Firenze, forte anche della collaborazione tra il Festival Dantesco ravennate e l’Accademia della Crusca". "Le immagini di Giampiero Corelli – ha spiegato Riccardo Nencini – ripercorrono l’avventura di Byron legandola a doppio filo al tempo presente e ripercorrono il suo viaggio eroico e sentimentale". "Corelli – aggiunge Daniela Ferrari – raccoglie, da cacciatore di sguardi e di sentimenti, la sfida di interpretare l’opera di un letterato che ha inanellato a un ritmo sfrenato viaggi, versi, amori, scandali e pubblicazioni, calando la sua poetica nel presente non dimenticando la tradizione e il portato di senso che i suoi scritti – e soprattutto il suo modus vivendi – ci hanno trasmesso, proiettando la sua figura nel contesto del quotidiano".

"Ogni fotografia – spiega Vincenzo Patanè – è commentata da una citazione byroniana collegata alle immagini da un nesso logico, a volte evidente altre più sottile. Gli scatti sulla realtà contemporanea sottolineano il virtuale fil rouge che lega il poeta romantico, innamorato, giocoso, amante della libertà, della natura e degli animali al mondo moderno, di cui ha saputo preconizzare con acume tanti aspetti".

"Questo lavoro – ha detto l’autore Giampiero Corelli – è stato estremamente difficile ma entusiasmante. Lord Byron è un poeta decisamente attuale per contenuti, sensibilità, emozioni, tratti e arte: renderlo in immagine è stata una bellissima sfida". La mostra, costituita da 25 fotografie, resterà aperta fino al 26 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 19, ad ingresso gratuito, per poi trasferirsi a Venezia, altra città italiana vissuta da Byron.