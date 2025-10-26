Luciana Savignano:: "Un nuovo debutto con spirito temerario"

"Un’artista non ha età. La danza non ha età", sorride Luciana Savignano, stella brillante nel firmamento e nella storia della danza. Prima ballerina ed étoile alla Scala, musa di Maurice Béjart nel suo Ballet du XX Siècle che ha spianato la strada al contemporaneo, continua a offrirci meraviglia e ispirazione. Sono 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel, ed è dedicato a lui il nuovo spettacolo ’Boléro-Ravel’, ideato da Daniele Cipriani (neo direttore artistico del Festival dei Due Mondi), che vedrà in scena proprio Luciana Savignano insieme a Sergio Bernal, star del flamenco e del balletto spagnolo.

Debutterà mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre alle 20.30 al Comunale Nouveau di Bologna che concluderà così la sua stagione di danza. I due pianisti Marcos Madrigal e Alessandro Stella accompagneranno dal vivo i passi dei protagonisti di questo galà (fra cui anche la compagnia Komoco di Sofia Nappi), rievocando la vita e le opere del grande compositore francese, straordinario innovatore del linguaggio musicale e del balletto.

Signora Savignano, nella sua carriera sono state tantissime le ‘prime’. Come vive un nuovo debutto?

"Con uno spirito da temeraria. Se sono ancora in scena è perché ancora mi piace raccogliere proposte interessanti come questa. Sono come piccole sfide che mi lancio e che mi piace portare fino in fondo".

Come sarà questo spettacolo?

"Un dialogo fra musica, danza e recitazione. Io ballerò la ‘Pavane pour une infante defunte’ insieme a Simone Repele e Sasha Riva che hanno anche creato la coreografia. Non li conoscevo, è stato bellissimo lavorare con loro: sono meravigliosi. Poi nella seconda parte sarò Ida Rubinštejn, la grande danzatrice russa per la quale Ravel scrisse il suo ‘Boléro’. Reciterò il suo racconto della genesi del capolavoro e poi con alcuni passi di danza introdurrò il Boléro che Sergio Bernal ballerà nella coreografia di Rafael Aguilar".

Lei è stata interprete iconica del ‘Boléro’ firmato da Béjart che continua a essere una coreografia fra le più amate. Qual è il segreto?

"La sensualità dei passi pensati da Maurice, una sensualità sempre mantenuta su un piano di enorme eleganza e raffinatezza. Pensi che questa coreografia è stata creata nel 1961 e ancora oggi è uno spettacolo richiestissimo".

Cosa ha rappresentato per lei l’incontro con Béjart?

"Lavorare con lui, nella sua compagnia, ha segnato profondamente il mio percorso artistico, mi ha fatto crescere. Da Maurice ho capito che stare in scena è importante non solo per ciò che pertiene alla danza, ma anche nella componente teatrale. Un’esperienza per me fondamentale".

Cosa rappresenta la danza per lei?

"È entrare in contatto con la libertà. Attraverso la danza sono riuscita a realizzare quanto sentivo di più profondo nella mia anima. Un’opportunità di espressione e di realizzazione personale". Trova che sia cambiata la danza, oggi?

"Sì, mi sembra che si stia un po’ spersonalizzando. Adesso si cerca sempre di stupire e di creare coreografie molto moderne, quasi ginniche: a mio parere l’anima della danza ne può restare soffocata. Credo che la danza debba trasmettere emozione perché arriva dall’anima. Se manca l’anima, tutto questo rischia di perdersi".

Sua mamma era di Ligonchio, sull’Appennino reggiano. Sente di avere qualche tratto emiliano?

"Torno tutti gli anni a Ligonchio. Forse dell’Emilia sento di avere la spontaneità, il modo di approcciarmi con le persone".

E nella sua carriera c’è una coreografia a cui lei si sente più legata?

"Sì, è ‘La Luna’, l’assolo che Maurice Béjart creò proprio per me. Maurice aveva capito come sono: a volte mi nascondo, ho sempre una velata malinconia. Già, come la Luna, che un po’ mi assomiglia".