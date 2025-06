Lucija Rosc, arte fra le generazioni

Quali sono le dinamiche che legano le generazioni? Cosa resta quando perdiamo una persona a noi cara e in che modo possiamo trasportare nel futuro la sua eredità? Quanto di chi siamo oggi è dovuto all’educazione che riceviamo tra scuola e famiglia? L’artista slovena Lucija Rosc non dà risposte a queste domande, ma costituiscono il punto di partenza per sviluppare la sua ricerca fotografica attraverso tentativi di comprensione divertenti, ambiziosi, alle volte esasperati, sull’importanza di coltivare legami e amicizie, sul tempo che passa o la bellezza delle piccole cose.

Six Stations and a Golden Tooth, ospitata da PhMuseum Lab, riunisce per la prima volta diversi suoi lavori realizzati tra il 2020 e il 2025. Gli oggetti sono sempre al centro del lavoro di Lucija: le storie che racchiudono sono una fonte costante di ispirazione. I suoi nonni sono preziosi alleati, hanno una forte influenza sulla sua pratica artistica e sposano la sua missione. Tra loro il dialogo è aperto e senza regole. Un veicolo per lo scambio di ruoli e punti di vista, per spezzare barriere generazionali. La scintilla può essere, ad esempio, un dente d’oro che la nonna, Marija Kobale, conosciuta come Mica, si era fatta impiantare nella Jugoslavia degli anni Sessanta.

Inaugurazione oggi dalle 18 alle 21. Giorni di apertura: 26 giugno, 17 luglio e 25 settembre dalle 17 alle 19, altre date su appuntamento.