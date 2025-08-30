Lucio Corsi, Dardust e Michele Bravi. Fine settimana di grande musica

Lucio Corsi ha già conquistato il pubblico ancor prima di salire sul palco: il suo concerto di questa sera a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, è già da tempo sold-out. Un successo annunciato e trainato dal suo ultimo lavoro sanremese Volevo essere un duro. Ad attendere i fan, una scaletta ricca di brani ormai iconici del suo repertorio: da Francis Delacroix alle amatissime Magia nera e Volevo essere un duro. Ma per chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto, niente paura: il weekend romagnolo è ancora tutto da vivere. A Rimini, infatti, l’Arena Francesca sarà teatro di due eventi di grande richiamo. Stasera tocca a Dardust, il visionario produttore e compositore che fonde elettronica e suggestioni sinfoniche in un’esperienza sonora unica. In apertura della serata, che si svolge nell’ambito di Rim Rimini in Musica, ci sono Aku boy, Bea Makk, DәVA e Diamanti Neri.

Domani, invece, sarà la volta di Michele Bravi, con un live emozionante – parte di Sottovoce Tour 2025 – che promette di toccare le corde più intime del pubblico.

Insomma, la musica in Romagna non si ferma, e il fine settimana si preannuncia carico di emozioni con grandi nomi della musica.