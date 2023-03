Lucio Dalla: una lapide e un cartiglio storico per tenerlo sempre con noi

Targa e cartiglio storico nei luoghi simboli di Lucio Dalla

Caro amico ti festeggio, una serata per Lucio Dalla con premi agli artisti. Coupon per i lettori

Bologna, 1 marzo 2023 – Svelata la lapide in memoria di Lucio Dalla (ascolta qui il nostro podcast), affissa sulla casa natale dell’artista in piazza Cavour. Oggi, nell’anniversario della sua morte avvenuta 11 anni fa, a pochissimi giorni da quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno.

A un tiro di schioppo dalla sua “Piazza Grande”, nello studio-dimora dove Dalla ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, c’è ora invece anche un cartiglio storico in suo onore.

“Lucio Dalla è un compagno di viaggio per Bologna, colonna sonora della nostra città - puntualizza subito Elena Di Gioia, delegata del Comune alla Cultura -. Queste targhe sono un modo per rendere permanente l’eredità e il contributo di Dalla anche nella narrazione dei nostri palazzi e della città”.

Non è bastata la pioggia a fermare un momento toccante e sentito. C’erano i cugini e i familiari di Dalla, c’era il manager storico e amico di una vita Tobia Righi, c’erano i rappresentanti delle istituzioni e anche alcuni curiosi che, passando, non hanno resistito ad assistere alla doppia inaugurazione.

“Festeggiamo così gli 80 anni di Lucio, in un modo bellissimo, ed è commovente vedere tante persone ricordarlo così - commenta Andrea Faccani, presidente della Fondazione Dalla -. Il 4 marzo ci sarà poi questa cena di solidarietà per sostenere il progetto per bambini “Il parco della luna”, della Fondazione Sant’Orsola: un momento stupendo in cui poter anche ammirare la sua dimora”.

Domani sera, invece, al Teatro Celebrazioni, la serata-evento per la prima edizione della rassegna “Ciao”, doppio concorso per cantanti in rampa di lancio e giovani artisti pronti a farsi notare.