Lungo le rive del Po musica e parole ’Scorre’ omaggia Cesare Zavattini

Musica, parole e arte lungo le rive del Po, in omaggio a Cesare Zavattini ed esplorando il tema della felicità: da domani agosto al 21 settembre torna ’Scorre–Il Festival’, ideato e promosso dall’associazione Promoter Emilia Romagna (P.E.R.), giunto alla sua quinta edizione. Una manifestazione itinerante che attraversa borghi e comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, e che quest’anno ruota attorno a due filoni principali: un omaggio appunto a Cesare Zavattini, con mostre e appuntamenti dedicati, e poi il tema della felicità, esplorato da diverse prospettive.

Due nuovi Comuni entrano quest’anno nel programma: Calendasco (PC), dove il festival si è aperto domenica con un suggestivo concerto all’alba, e Reggiolo, dove il 5 settembre si esibiranno i Nomadi. Nel corso del mese, grandi nomi della musica italiana animeranno i comuni coinvolti: Irene Grandi sarà in scena a Bondeno (Ferrara) il 7 settembre con il suo progetto ’Io in Blues’; il celebre flautista Andrea Griminelli, il 20 settembre si esibirà al Castello Estense di Mesola (Ferrara) con un omaggio musicale a Ennio Morricone, mentre il pianista Remo Anzovino è atteso a Sissa Trecasali (Parma) il 13 settembre.

Importanti anche gli appuntamenti dedicati al teatro e alla riflessione: Vito, attore e comico bolognese, sarà sul palco il 5 settembre a Bondeno e il 12 a Goro (sempre Ferrara) con il suo spettacolo ‘L’altezza delle lasagne’, mentre il 7, alla Rocca Possente di Stellata il filosofo Giovanni Mari, dialogando con la sociologa Gilda Morelli, propone una lettura diversa del concetto di lavoro; infine, il 21, nella serata conclusiva, il professor Stefano Zamagni, economista di fama internazionale, porterà al Castello di Mesola una conversazione sull’economia della felicità, tra giustizia sociale e cura dei legami.

Da non perdere anche la consueta crociera sul Po a bordo della Motonave Stradivari, sabato 6 settembre, con partenza alle 20,30 da Lido Po a Guastalla. Non mancheranno inoltre spazi per l’arte con ’Il giro dei salatini’, una serie di approfondimenti sui temi portanti del festival, tra cui lo sviluppo dell’arte visiva lungo il Po con il critico e storico dell’arte Francesca Baboni, e una riflessione sulle parole di Zavattini guidata da Giordano Gasparini. Tutti gli eventi, tranne il concerto dei Nomadi, sono a ingresso gratuito; i loro biglietti sono già acquistabili su Ticketone e sulle principali piattaforme online. A completare il programma anche due mostre dedicate a Cesare Zavattini: una itinerante, prodotta da P.E.R. e intitolata ’Zavattini oltre i confini’, con scatti di William Zanca e curata da Marcello Tegoni, che toccherà tutte le tappe del festival; l’altra, ’Verso la foce’, già ospitata in Regione e realizzata in collaborazione con il Comune di Bondeno, con immagini di Lauro Casoni.