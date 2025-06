Mai uscire senza orecchini

Mastromarino

Sapete qual è il segreto per incorniciare un outfit? Arricchirlo con gli accessori, per eccellenza l’anima di un vestito e capaci di trasformare completamente il look. Ornamenti indispensabili da inserire in valigia per l’estate, che sta già scandendo i trend della stagione. In cima alla lista, ci sono gli orecchini. Semplici o vistosi, cerchi o punto luce, classici o colorati, poco importa, perché le ultime tendenze inglobano ogni forma e colore. Al momento siamo tutti pazzi per gli ’ear cuff’: gioielli che non necessitano del buco, ma che si posizionano facendoli scorrere nella parte arte dell’orecchio. Più si vedono, meglio è. Seguono gli orecchini con le perle, pendenti o a lobo, che luccicano, brillano e donano una scia di eleganza a ogni capo. Indispensabili, nella forma a cerchio o a lampadario, le proposte colorate, possibilmente smaltate, che regalano vivacità all’estate. Tornano in grande stile i fiori, che dominano la scena tra gli accessori, con colori neutri o nelle versioni argento e oro.