Malika Ayane, sinfonie notturne: "Una nuova vita alle mie canzoni"

È un ‘ritorno a casa’, per usare le sue parole, il concerto (sold out) che Malika Ayane terrà questa sera al Pavaglione di Lugo (ore 21.30), accompagnata dall’Orchestra La Corelli, diretta da Daniele Parziani, all’interno di Ravenna Festival. Con i brani del suo vasto repertorio avvolti da arrangiamenti inediti, frutto di un incontro fortemente voluto dal Festival e anticipato da due giorni di prove serrate.

Signora Ayane, questo è il festival dove il Maestro Muti ha diretto di recente un coro di 3000 persone.

"Proprio per questo essere qui, all’interno di un programma dove il nome di Muti spicca in maniera così decisiva, è un punto di arrivo della mia carriera. In genere gli artisti vivono tutto freneticamente e, qualsiasi attività facciano, pensano sempre al dopo. Io, invece, voglio godermi questo momento, salire sul palco, sentire il direttore che si muove all’unisono con l’orchestra, cantare, come se non esistessero le singole individualità, ma fossimo un organismo unico, cangiante".

Lei ha parlato, a proposito di questo concerto, di ‘ritorno a casa’.

"È proprio così, e potete immaginare, in termini di fattore emotivo, cosa questo significhi. Io sono cresciuta artisticamente, ma anche umanamente, all’interno del Teatro alla Scala e ne ho assorbito le emozioni che lo permeano in ogni angolo, quelle di una storia incredibile della quale mi trovavo al cospetto. Cantavo nel coro delle voci bianche e il momento più atteso era il concerto di fine anno, quando noi piccoli eravamo sullo stesso palco con il coro dei grandi. Il Maestro Muti era in quelli anni il direttore musicale del Teatro. E adesso suono con una straordinaria orchestra nello stesso Festival che ospita le sue grandi produzioni".

Che concerto sarà?

"Unico. Con il direttore d’orchestra, abbiamo aperto i cassetti per cercare le canzoni che meglio si adattassero a una esecuzione sinfonica: le abbiamo letteralmente smontate, destrutturate e poi ricostruite per evidenziarne le parti da affidare alle singole sezioni dell’ensemble. Giocando, anche, con gli arrangiamenti, sperimentando; ad esempio sostituendo i temi originariamente affidati agli ottoni con altri eseguiti dagli archi. La vera protagonista sarà proprio l’orchestra. Con il direttore, il Maestro Daniele Parziani la sintonia è assoluta".

Come è avvenuta la scelta dei brani?

"Per me è stata l’occasione per guardare davvero da vicino le canzoni che ho eseguito nel corso del tempo, e questo, come se dovessi preparare una retrospettiva, mi ha fatto scoprire aspetti diversi, sui quali non avevo mai focalizzato l’attenzione. E anche i brani dall’andamento più tradizionale, quelli più ‘pop’, mi si sono svelati sotto un’altra luce, come se fossero già piccole sinfonie. A loro ho dato la precedenza".

Come definirebbe quello che ascolteremo questa sera a Lugo?

"Un groviglio di emozioni in chiave sinfonica, una rilettura di tante canzoni, da quelle più note a quelle che canto raramente, come se fossero remixate dal vivo grazie ai virtuosi dell’Orchestra La Corelli".