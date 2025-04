Manifesto e concerto gratuito. Tutti gli eventi per la Liberazione

Un manifesto celebrativo, un concerto gratuito dell’Orchestra Toscanini e tanti momenti per "non dimenticare" e ribadire il valore fondativo della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo. Sono tante le iniziative che la Regione Emilia-Romagna ha organizzato per celebrare gli 80 anni della Liberazione. "Siamo partiti dalle fondamenta, dallo statuto della nostra Regione, che fin dal suo preambolo fa riferimento alla Resistenza al nazi-fascismo, agli ideali di libertà e unità nazionali, ai diritti universali di uguaglianza, democrazia e pace", ha spiegato l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, illustrando il ricco calendario di iniziative ideate per ricordare la lotta di chi ha resistito alle forze nazi-fasciste dalla liberazione di Rimini il 21 settembre 1944 a quella di Piacenza il 28 aprile 1945. In un susseguirsi di eventi che videro il 20 ottobre 1944 la liberazione di Cesena, il 9 novembre quella di Forlì, il 4 dicembre quella di Ravenna, il 21 aprile quella di Bologna. E poi in rapida sequenza: il 22 Modena, il 24 aprile Ferrara e Reggio Emilia, il 26 Parma. "È un dovere civile e morale – si aggiunge anche il presidente Michele de Pascale – trasmettere alle giovani generazioni il significato di quegli eventi, contro il rischio di ogni revisionismo o sottovalutazione. Una responsabilità tanto più forte in questi giorni difficili, segnati da guerre, tensioni internazionali e nazionalismi".

E proprio de Pascale il 25 aprile, sarà a Marzabotto (Bologna), dove parteciperà alla deposizione delle corone al Sacrario ai Caduti e poi a San Martino di Montesole, nei luoghi della strage nazifascista che tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 costò la vita a 770 civili. Nel pomeriggio dalle 14 de Pascale prenderà parte a Gattatico (Reggio Emilia) al programma di incontri, testimonianze e musica organizzato da Casa Cervi. Tra gli appuntamenti chiave, un concerto – gratuito e aperto alla cittadinanza – che la Filarmonica Arturo Toscanini il 16 maggio alle 18 terrà all’Auditorium Manzoni di Bologna. La Filarmonica, diretta da Ivor Bolton, con al pianoforte Yulianna Avdeeva, eseguirà il concerto n.1 per pianoforte di Čajkovskij e la sinfonia n. 2 di Johannes Brahms. Per gli 80 anni della Liberazione verranno anche premiati 21 progetti sulla Memoria e la storia del Novecento che verranno realizzati con 400mila euro, distribuiti tra enti pubblici e privati. Tra le iniziative, anche le testimonianze di NipotidiPartigiani, con racconti di alcune figure scaricabili in video e sul sito della Regione. C’è poi il racconto interattivo A passo di Liberazione 1945-2025 e il progetto Liberation Route, finanziato assieme alla Regione Toscana per la realizzazione di un cammino fra Monte Sole e Sant’Anna di Stazzema: 180 chilometri in 11 undici tappe.