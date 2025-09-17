’Manu Scribere’: trame d’inchiostro per arrivare all’anima dei delitti

Le dita stringono la penna, magari stilografica, e creano un prolungamento, un legame fisico tra il pensiero e la carta, tra l’idea e la traccia fisica. Un residuo di secoli passati, quando il pensiero era più lento, e meditato. Eppure, ’Manu scribere’, primo Festival della scrittura a mano che va in scena a Bologna da venerdì a domenica (tra Villa Aldrovandi Mazzacorati e Salaborsa), arriva alla sua quarta edizione in ottima salute e racconta qualcosa d’altro. Con un tema intrigante, tra l’altro: ’Trame d’inchiostro. Scrittura e grafologia tra gialli, crimini e misteri’.

"In un’epoca dominata dalla scrittura digitale, la manifestazione – racconta l’Associazione grafologica italiana che promuove la kermesse – vuole sensibilizzare sull’importanza di preservare la scrittura a mano, che non è solo un gesto quotidiano ma uno strumento di comunicazione molto più profondo e personale, capace di rivelare aspetti nascosti della persona e delle emozioni di chi scrive".

E infatti basta vedere gli appuntamenti in calendario per mettersi in fila per partecipare (tutti gli incontri sono gratuiti).

Si comincia venerdì alle 21 al tearo di Villa Aldrovandi Mazzacorati con ’Note di Mistero’: un viaggio nelle colonne sonore di film gialli e polizieschi analizzando le scritture di grandi compositori come Morricone, Piovani e Cipriani. L’analisi è affidata alla grafologa Roberta Raimondi, mentre ad eseguire le musiche saranno gli allievi del Conservatorio Martini. Si entra nel vivo sabato, in Salaborsa dalle 9,30 con l’onorevole Monica Sciaburro che ha firmato il disegno di legge per l’istituzione della ’Settimana nazionale della scrittura a mano’. Poi si passa al cuore della cronaca con la ’Panoramica criminologica e grafologica sulla figura di Pietro Pacciani attraverso l’analisi di suo materiale cartaceo vergato a mano’. Con Marco Monzani, direttore di Scrivi-Centro universitario di studi e ricerche in Scienze criminologiche e vittimologia, e Roberto Taddeo, autore di ’Mdf-Il mostro di Firenze’. L’analisi della scrittura di Pacciani è di Alessandra Cervellati. Alle 11 ’Era mio figlio e voleva uccidermi’: Monica Marchioni racconta dal vivo, con la giornalista Cristina Battista, cosa succede quando scopri che tuo figlio, Alessandro Leon, ha cercato di assassinarla con un piatto di penne al salmone. Si prosegue con ’Unabomber ti scrivo’ con Fabio Poletti, che ha tenuto una corrispondenza personale con Theodore John Kaczynski.

Nel pomeriggio ’Lettere anonime... o no?’ tra la volontà di nascondersi e ciò che inconsciamente sveliamo, in compagnia di alcuni grafologi forensi. Alle 16,30 Fabio Trizzino, avvocato dei figli del giudice Borsellino, entra nel merito del processo sul depistaggio nella strage di via D’Amelio. La giornata si chiude alle 18 con ’Storie di donne che hanno ucciso’ con la grafologa Lidia Fogarolo.

Domenica alle 11 parla ancora la cronaca viva: ’Dalla strage di Erba al caso Yara-Lettere dal carcere di Olindo Romano e Massimo Bossetti’ con il giornalista televisivo Marco Oliva, la conduttrice Patrizia Caselli e la grafologa Carla Salmaso.

Particolarmente interessante il laboratorio della Polizia scentifica che si tiene sabato alle 10 sempre in Salaborsa ’Quando la scrittura incastra l’assassino’.

