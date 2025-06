Manuel e gli After, 20 anni dopo. L’avventura riparte da Bologna

Manuel, vent’anni dopo. Gli Agnelli e Afterhours ripartono stasera in tour dal Sequoie Music Park di Bologna cavalcando l’anniversario di un album speciale, decisivo, della loro discografia quale ’Ballate per piccole iene’ appena rimasterizzato da Giovanni Versari. "Un’occasione d’oro per dargli nuova vita", ammette Agnelli che per l’occasione ha riunito pure gli After di allora, vale a dire Dario Ciffo a chitarra e violino, Andrea Viti al basso, Giorgio Prette alla batteria. "Sono molto soddisfatto perché questa ristampa ha una profondità, una trasparenza, una definizione, una pasta di suono che l’altro mastering non era riuscito a dare a quei pezzi". In concerto pure al NoSound Fest di Servigliano il 25 luglio e al Beky Bay di Bellaria Igea Marina il 26, lo show della band milanese protende il passato de ’La sottile linea bianca’ o ’Ballate per piccole iene’ verso il futuro.

L’avventura riparte.

"Abbiamo iniziato il nostro cammino come disturbatori in un’Italia abbastanza diversa da quella di oggi. Andavamo sul palco vestiti da bambine con le treccine e gambe pelose a suonare pezzi molto pesanti, direi quasi ‘terroristici’. Ci piaceva provocare, non tanto per il gusto di farlo, quanto perché nella musica, nonostante Cccp e altre esperienze, mancava un po’ quel tipo di attitudine. Gli show degli After erano caratterizzati da una violenza fisica che rendeva il confronto col pubblico la nostra matrice".

Poi?

"Quando nel ’97 uscì il nostro quinto album ‘Hai paura del buio?’ iniziammo a trovare locali pieni e a sentirci cool. Il pubblico cantava tutte le canzoni e all’inizio è stato fantastico, visto che dopo gli anni di gavetta vera era arrivato finalmente il nostro momento, poi però quando l’apprezzamento è diventato celebrazione abbiamo iniziato a godere un po’ meno".

Non eravate fatti per quello.

"Il pubblico era lì per festeggiare e non gliene fregava niente di come suonassimo. Così abbiamo perso i riferimenti e sono arrivate prove come ‘Quello che non che non c’è’ e ‘Ballate per piccole iene’ che sono due dischi sul disorientamento, sul fallimento dei propri obiettivi. Ma anche una reazione ai fraintendimenti sull’ironia di certi nostri pezzi; anche se li amiamo molto, infatti, non volevamo essere Elio e le Storie Tese. Premessa che ha finito col rendere ‘Quello che non che non c’è’ e ‘Ballate per piccole iene’ i dischi più cupi della nostra discografia assieme a ‘Folfiri e Folfox’".

Cosa accadde?

"Grazie anche all’opera di un produttore come l’ex leader degli Afghan Whigs, Greg Dulli, capace di toglierci la patina di provincialismo che qui in Italia ci portiamo dietro un po’ tutti, ‘Ballate per piccole iene’ venne fuori così a fuoco da diventare la colonna portante per i nostri concerti del ventennio successivo. Facemmo 146 date in giro per il mondo, ma a quel punto ci domandammo se volessimo rifare da capo la gavetta, e la risposta fu no".

Nel disco c’era pure ’Carne fresca’, titolo poi trasformato in ’Carne fresca: suoni del futuro’ per l’iniziativa che tre volte alla settimana a Milano, nel suo locale Germi, prova a cogliere quel che si muove nella musica giovanile. Ogni sera il vostro show sarà aperto da un paio d’artisti proveniente da questo vivaio.

"Anche se non mancano le eccezioni, da vent’anni la musica italiana è una me*da. Una catena di montaggio ben oliata con pochi autori che favoriscono gli algoritmi che guidano gli ascolti. Ma esiste una nuova generazione di talenti lontana dall’idea del successo a tutti i costi. Sono giovani che non suonano per i numeri o per la popolarità, ma per stare bene. Ed è a loro che intendiamo affidare il palco prima del nostro arrivo".