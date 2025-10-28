Margaret Bourke-White, vita e opere. L’occhio che raccontò Usa e Urss

È un percorso affascinante quello che attraverso oltre 120 fotografie ripercorre il lavoro, la vita e l’esperienza umana di Margaret Bourke-White. Margaret Bourke-White. L’opera 1930-1960 è la mostra si è aperta ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, a cura di Monica Poggi, che Fondazione Palazzo Magnani ha realizzato assieme al Centro Italiano per la Fotografia (fino al prossimo 8 febbraio). Bourke-White (New York, 14 giugno 1904 – Stamford, 27 agosto 1971) è stata un’attenta testimone del suo tempo, donna capace di superare barriere e confini di genere. In esposizione la copertina del primo numero della rivista Life (1936), i ritratti a Stalin e a Gandhi, i reportage sull’industria americana e i servizi realizzati durante la Seconda guerra mondiale in Unione Sovietica, Nord Africa, Italia e Germania, dove documenta l’entrata delle truppe statunitensi a Berlino e gli orrori dei campi di concentramento. Costretta ad abbandonare la fotografia a causa del morbo di Parkinson, dal 1957 Bourke-White si dedicherà alla sua autobiografia, Portrait of Myself, pubblicata nel 1963. Morirà nel 1971 a causa delle complicazioni della malattia. Suddivisa in 6 sezioni, l’esposizione ripercorre le tappe salienti della carriera della Bourke-White. Il percorso espositivo si apre con I primi servizi di Life, quando la rivista americana, per il suo numero d’esordio, scelse un suo scatto della diga di Fort Peck. La fotografia, espressione dello sguardo poetico con cui l’autrice guardava agli edifici industriali, segnava una celebrazione degli ideali di rilancio economico del New Deal. L’incarico arrivò in seguito all’esperienza maturata negli anni Venti, in cui l’artista, muovendosi tra New York e Cleveland, realizzò diversi reportage sulle industrie americane, di cui una selezione è esposta nella sezione L’incanto delle fabbriche e dei grattacieli. Ritrarre l’utopia in Russia espone un distillato dei reportage che Bourke-White, in qualità di prima fotografa straniera ammessa in Unione Sovietica, dedicò ai piani quinquennali di Stalin e lo sviluppo industriale dell’Urss.

Cielo e fango, le fotografie della guerra è la sezione che ripercorre gli anni del conflitto: dai fronti europei, sovietici e africani ai campi di concentramento nazisti, su tutti Buchenwald, dove la fotografa entrò il giorno dopo la liberazione dei prigionieri, fino alla testimonianza dell’avanzata americana in Italia. Questa sezione presenta inoltre una serie di immagini realizzate sull’Appennino tosco-emiliano. E poi Il mondo senza confini fra i reportage in India, Pakistan e Corea: la fotografia di Bourke-White trasforma anche le persone più umili in attori universali. L’ultima parte della mostra, Oro, diamanti e Coca-Cola, dove dal bianco e nero si passa al colore, si concentra sul tema delle diseguaglianze e del razzismo, che l’artista ha denunciato dagli Stati Uniti al Sudafrica, dando voce ai più poveri ed emarginati. Orari: giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Aperture straordinarie 24 novembre, 8 dicembre, dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio (10-19), primo gennaio. www.palazzomagnani.it