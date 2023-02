Marjane Satrapi, la fumettista che sfida il regime, sale in cattedra a Bologna: "In Iran la rivoluzione ha già vinto"

Marjane Satrapi, la fumettista che sfida il regime sale in cattedra

Bologna, 20 febbraio 2023 – Marjane Satrapi, autrice nel 1999 di Persepolis, fumetto autobiografico che raccontava coraggiosamente l’Iran repressivo dopo la rivoluzione islamica del 1979, oggi alle 17 sarà ospite d’onore alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Bologna, nell’aula magna di Santa Lucia. Il rettore Giovanni Molari le consegnerà il Sigillum Magnum di Ateneo e lei terrà una lectio magistralis su "The freedom of mind", la libertà della mente. Marjane Satrapi, la libertà è un concetto geografico e personale: in Iran è un desiderio, nel mondo occidentale è data per scontata. Che ne pensa? "La libertà ha lo stesso significato ovunque, ma il fatto è che si vive differentemente. In democrazia si pensa che la democrazia sia dovuta, ma posso assicurarle che se Donald Trump avesse vinto un secondo mandato, la democrazia americana sarebbe potuta cessare. La libertà è un equilibrio molto fragile e non è detto che possa durare per sempre, ma la differenza fondamentale è che noi in Iran sappiamo di vivere in una dittatura e credo che una democrazia fascista sia peggiore di una dittatura fascista". Che cosa significa «Libertà della mente»? "È la capacità di pensare in maniera indipendente. Spesso la maggioranza della gente ha...