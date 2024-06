Matrimonio Bagnaia, per Domizia Castagnini addio al nubilato in versione ‘Pecchino Express’

Pesaro, 3 giugno 2024 – Il grande giorno del matrimonio con il suo Pecco Bagnaia si avvicina. E la futura sposa, Domizia Castagnini, si è lanciata in un originalissimo addio al nubilato in chiave ‘Pechino Express’, appositamente ribattezzato per l’occasione ‘Pecchino Express’. Sottotilo: ‘Avventura in Pesre’ (Pesaro in dialetto, ndr).

Per la serata di festa con le amiche di sempre, Domizia ha scelto Pesaro, dove la coppia ha scelto di vivere, in zona mare. Ricordiamo che i futuri sposi sono di Chivasso, nel Torinese.

Nelle varie tappe on the road, dal lungomare alla darsena tra i due porti, Domizia e l’amica hanno indossato un cappello texano, rigorosamente white, con perfetto outfit stile cowgirl. E non poteva che essere così, nessun dettaglio lasciato al caso, dopo che la futura sposa del campione di motociclismo lavora come fashion buyer per la nota boutique Ratti. Non per nulla la coppia ‘in gara’, sempre parodiando ‘Pechino Express’, era quella de “Le buyer”.

'Le buye': Domizia Castagnini e l'amica

Le nozze a Pesaro il 20 luglio

I piccioncini pronunceranno il loro 'sì' più importante il 20 luglio, durante la sosta del Motomondiale e la settimana prima del World Ducati Week. La chiesa è il duomo di Pesaro. Poi la festa si trasferisce a Villa Imperiale, splendida dimora signorile rinascimentale.

Domizia Castagnini, addio al nubilato a Pesaro

Chi è Domizia Castagnini, futura moglie di Bagnaia

La Castagnini si è laureata alla triennale allo Iaad (l’Istituto d'Arte Applicata e Design) con un corso in “Apparel and Accessories Marketing Operations”, poi ha frequentato un Master in “Fashion Buying” all’Istituto Marangoni di Milano, intraprendendo quindi la sua carriera lavorativa proprio a Pesaro. È anche nipote di Gianfranco Leoncini, calciatore che con la Juventus vinse tre coppe Italia e tre scudetti (del 1960, 1961 e 1967).