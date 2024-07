Matrimoni vip: quanto costa sposarsi in Emilia Romagna

Bologna, 2 luglio 2024 - Quanto costa un matrimonio vip? Una cerimonia di nozze dove tutto sia perfetto, un evento curato nei minimi dettagli puntando al risultato perfetto è il sogno di tutti (o quasi), ma quanto può costare? Dai fiori al ristorante, la wedding planner Marilena Zambelli, 40 anni e da 15 anni nel settore, ci aiuterà a capire meglio cosa scegliere per rendere delle nozze uniche anche in base ai prezzi. Marilena ha iniziato la sua attività dapprima su Bologna e poi, dal 2014, su Firenze, operando tutt'ora nei territori di Emilia-Romagna e Toscana. Ci focalizziamo sulla prima regione.

Cosa può intendersi per matrimonio vip?

"Posso essere delle nozze di persone famose livello mediatico, ma può esserlo anche una cerimonia che guarda alla cura del dettaglio; un evento sul quale si vuole investire; una bellissima esperienza. Il lusso non è l'ostentazione di cose dorate, ma è fatto di dettagli: come il comfort che può fare star bene gli altri. Creare qualcosa di indimenticabile. L'evento deve rappresentare lo stile della coppia, ma gli ospiti devono sentirsi coccolati e divertirsi".

Un matrimonio organizzato dalla wedding planner Marilena Zambelli

Parliamo di costi: i fiori.

"Il costo è relativo al numero di ospiti. Ultimamente come numero di persone presenti alla cerimonia si va da 80 a 100 persone. Ipotizziamo 100 invitati: si parte dai 6/7mila euro. E' impossibile dire un prezzo massimo. Di solito vengono scelti fiori di stagione. Vanno per la maggiore le peonie, tutti i tipi di rose (bellissime quelle inglesi), le ortensie. Importanti i colori e le forme".

L'abito della sposa quanto può costare?

"Si parte dai 3.500 euro in su. Hanno preso molto piede gli abiti del filone medio orientale, sono belli e sensuali. Sono tra i più costosi, possono arrivare a 10-15mila euro."

Quello dello sposo?

"Di solito si opta per la sartoria: si sceglie tessuto, taglio e si crea l'abito su misura. Va dai 2mila euro a un massimo di 4mila, molto dipende dagli accessori".

A proposito di accessori, le scarpe per la sposa?

"Sempre più spesso si sceglie una scarpa di prestigio che però possa essere riutilizzata. Si può arrivare anche a una spesa di 2mila euro".

Passiamo al "pranzo di matrimonio".

"La parte food è la cosa più importante. Negli ultimi anni si opta per location e catering con molta cura della parte relativa all'aperitivo che diventa un biglietto da visita per l'evento. E' la parte più divertente. Gli ospiti arrivano con la fame e la voglia di chiacchierare. E' un momento chiave della parte food. Possono esserci le isole tematiche e gli show cooking con preparazione a vista: mangi prima con gli occhi e poi con la bocca. Anche i cocktail son diventati importanti".

Un matrimonio organizzato dalla wedding planner Marilena Zambelli, nel dettaglio la scelta dei fiori

Ipotizziamo sempre un pranzo per 100 persone, il costo?

"Si parte da 150-170 euro a persone, poi influiscono molto i vini. C'è chi sceglie di accompagnare i pasti con lo champagne, ovviamente il costo cambia. Si può arrivare anche fino a 250-300 euro a persona. Poi dipende anche dal servizio scelto. Se si opta per dei sommelier in sala, bisogna considerare uno ogni otto invitati. Per 100 ospiti saranno 12 persone in più da pagare. Tra carne e pesce? Non c'è molta differenza a livello di costi".

Per quanto riguarda la torta?

"Il costo base è sui 5-6 euro a persona, ma dipende dalla decorazione. Ad esempio per una torta a piani in pasta di zucchero decorata anche 8-10 euro a persona.

Il ruolo della wedding planner. "Si può organizzare un matrimonio anche senza, ma la differenza in due aspetti: il tempo che uno ha da investirci e la conoscenza del settore e del mercato".

Le è capitato di organizzare nozze importanti?

"Un matrimonio dove erano presenti i reali di Svezia come ospiti e parenti della sposa; e prossimamente quello di una influencer portoghese. Mi è capitato di organizzare anche il compleanno di un parente della famiglia Elkann".