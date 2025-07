Max Richter sfoglia il suo album ’In a Landscape’

"È come se mi guardassi intorno, cercando di esaminare il punto in cui mi trovo", suggerisce Max Richter, fra i più influenti e celebrati compositori viventi, a proposito del suo più recente album, In a Landscape. Un album che arriva anche a Ravenna Festival, stasera alle 21 al Pala De André. Nel disco Richter delinea uno spazio psichico – lo definisce quasi "un libro di memorie" – in cui poter meditare sul presente, lasciando ampio spazio a influenze artistiche che spaziano da Bach a Purcell, passando per la poesia di Keats, Wordsworth, Anne Carson. Un progetto che in tour Richter ha deciso di accostare a The Blue Notebooks (2004) – gettare un ponte fra questi due lavori, separati da vent’anni, permette al compositore di riflettere sulle affinità ma anche i cambiamenti.