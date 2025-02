Maxi carri, coriandoli e vip: torna il carnevale

Dal 16 febbraio al 16 marzo, la kermesse Cento Carnevale d’Europa farà vivere 5 domeniche di pura energia, divertimento ma anche arte catapultando la città di Cento dal Ferrarese al mondo, tra coriandoli e alto ritmo. ’Nuovi orizzonti’ è lo slogan scelto per questa nuova edizione di un carnevale che vede al timone la famiglia Manservisi fin dal 1990 facendolo arrivare ai vertici, con il vanto di essere l’unico gemellato con quello di Rio de Janeiro.

Ieri a Cento sono stati tolti tutti i veli alla kermesse rimarcando anche l’importanza e la rilevanza di questo carnevale per l’intero territorio, di grande attrattiva internazionale e capace di portare indotto economico ad un’area vasta. Cinque dunque, le domeniche di carnevale che cominceranno dalle 10 con spettacoli, motori e attrazioni mentre i carri sfileranno dalle 14. E come Ivano e Riccardo Manservisi hanno abituato il pubblico, arriveranno anche grandi ospiti pronti ad esibirsi sul palco facendo cantare e ballare la piazza. Il 16 febbraio ci sarà Dargen D’Amico mentre il 23 febbraio arriverà Mr Rain. Con il costo del biglietto d’entrata al corso mascherato, dunque, si potrà godere della musica di questi favolosi special guest.

Il tutto, impreziosito anche dall’atmosfera carioca delle ballerine brasiliane, del gruppo a piedi ’Figli delle stelle’ e dall’energia dei veri protagonisti e cioè le cinque società carnevalesche che porteranno in parata le loro enormi opere di cartapesta con l’obiettivo di lasciare a bocca aperta tutto il pubblico, sfidandosi per essere i vicitori di questa edizione.

Il Risveglio, con ’Scheletri digitali’ porta in piazza Guercino un carro in bianco e nero per denunciare luci e ombre del mondo social e per la prima volta portano il digitale su un carro, con un QR code che permetterà al pubblico di inviare selfie che verranno subito proiettati sui loro ledwall. I Mazalora, con il carro ’È ora di piantarla’, trattano il tema dell’inquinamento e del rispetto per l’ambiente, piantando anche alberi in Africa. Vogliono stupire anche i Toponi con ’La foresta delle illusioni’ ricco di 500 elementi in scena e 150 figuranti. I Fantasti100, con ’I bla bla bla delle false verità’, propongono una riflessione sull’influenza dei social media che dicono abbia fatto diventare tutti delle... oche. Infine, i campioni in carica, i Ragazzi del Guercino, con ’Le custodi dell’umanità’, hanno scelto di dedicare il carro alle donne e alle loro lotte utilizzando la mitologia norrena. Enormi opere di cartapesta che sfiorano i tetti e si fanno largo tra le vie strette, arrivando in piazza per mostrarsi in tutta la loro bellezza.

Un carnevale che sarà anche più facile da raggiungere perchè la Manservisi Eventi ha messo a disposizione un servizio navette da divese stazioni ferroviarie e autobus. Ad arricchire ancor di più questo enorme carnevale ci sono inoltre, un centinaio di eventi collaterali di tutti i tipi, dal veglione in maschera fino ad appuntamenti legati al commercio e, l’ultima domenica di carnevale, il gran finale con lo spettacolo piromusicale e l’incendio del castello della Rocca. Il costo del biglietto per l’entrata alle sfilate della domenica è di 18 euro e sono previste diverse tipologie di sconti. "Il segreto del nostro carnevale è la passione, il lavoro e l’innovazione - dicono con entusiasmo Ivano e Riccardo Manservisi - Sarà un’edizione straordinaria".