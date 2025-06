Mazzoli a X Factor, chi è il pesarese che vive a Bologna

Bologna, 16 giugno 2025 - Mazzoli è tra gli aspiranti concorrenti della prossima edizione di X Factor 2025. Classe 2001, pesarese di stanza a Bologna. Mazzoli, nome d’arte di Pietro Cardoni, è il cognome sul citofono della casa in affitto sotto le Torri.

Lo stile

Quella di Mazzoli è una musica che si distingue per un sound che fonde il pop d'autore alle influenze anni Settanta. I testi sono introspettivi e le melodie evocative. Dai bar alle piazze, il lungo percorso artistico, nonostante la giovane età (24 anni), lo ha portato a creare un legame diretto con il pubblico.

La musica

Nel 2021 ha pubblicato il singolo d’esordio, "Da vicino", una ballad nostalgica che ha segnato l'inizio del suo progetto musicale. Successivamente, ha inciso il brano "Come sempre", che esplora come spesso le persone siano troppo concentrate su loro stesse, compromettendo la bellezza dei rapporti umani; un egoismo ricorrente che mina l'empatia e la connessione autentica con gli altri. Ci sono poi “Sfumare” e “Mare o mare", omaggi al mare come elemento simbolico di partenza e abbandono. L’ultimo singolo è “Un altro tentativo”, in cui Mazzoli canta della sua Bologna: “Sono le due e mezza sopra il ponte di Stalingrado / forse me ne vado via”.

Dove ascoltarlo

La sua musica è disponibile su piattaforme come Spotify e YouTube, dove continua a costruire la sua identità artistica, lontano dai riflettori ma vicino al cuore degli ascoltatori. A settembre lo vedremo su Sky Italia e Now Tv e scopriremo com’è andato il provino per la prossima edizione di X Factor.

Come funzionano le audizioni

I concorrenti si presentano davanti ai giudici con una performance. Devono ottenere almeno 3 “sì” su 4 per passare alla fase successiva. Alcune audizioni vengono registrate e mandate in onda, altre sono preliminari. Superate le audizioni, i concorrenti selezionati passano ai “bootcamp”: affrontano una selezione più dura con esibizioni su base e con la band. Ogni giudice inizia a scegliere i talenti che potrebbero far parte della propria squadra. Chi riesce a superare anche i bootcamp accede alla home visit (o last call), durante la quale ogni giudice porta i finalisti nella propria categoria in una location esterna (casa o studio). Da qui seleziona i tre o quattro artisti da portare ai live show.