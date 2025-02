McGregor: "Mi sento un gladiatore"

C’era una volta Rimini, c’era una volta Riccione, con le loro spiagge, i loro locali e le loro notti infinite. E poi, un giorno, è arrivato lui. Camminata sicura, da uomo tutto d’un pezzo. Irlandese, sguardo di chi ha visto e vinto tutto, il sorriso di chi sa di poter far tremare un’arena con una sola battuta. Conor McGregor, The Notorious. Prima volta in Emilia-Romagna, e che prima volta.

L’aria della Riviera ha vibrato quando il campione di arti marziali ha fatto il suo ingresso alla fiera Beer&Food Attraction di Rimini, dove la sua birra, la Forged Irish Stout, era la star della giornata. Ma la birra è stata solo una scusa: la vera attrazione era lui. Un fiume di persone ha invaso lo stand, fan arrivati da ogni angolo d’Italia per vederlo da vicino, per una foto, per un pugno di secondi nel raggio della sua aura. L’energia di McGregor ha calamitato l’attenzione dell’intera fiera. Niente poteva distogliere gli occhi dal guerriero dublinese in giacca a quadri e orologio d’oro al polso, che ormai ha debuttato anche al cinema, con la partecipazione al film Road House con Jake Gyllenhaal del 2024.

Ma Rimini è stata solo il primo atto. Il secondo? Riccione, al Blue Bar. Una serata speciale, tra drink, musica e fan adoranti che hanno cercato di avvicinarsi il più possibile, anche solo per una stretta di mano. Bodyguard impenetrabili, ma lui, da vero animale da palcoscenico, non si è negato ai suoi seguaci. Ha sorriso, ha parlato italiano – o almeno ci ha provato – e ha reso la serata un evento epico per chi c’era.

E mentre il pubblico lo guardava a bocca aperta, lui ha ricambiato con una dichiarazione da brividi: "Sento l’energia dei gladiatori scorrermi nelle vene". Frase perfetta per un film, eppure detta da McGregor suona quasi vera. Perché lui non è solo un campione di Mma, è un personaggio che si è costruito addosso un’aura di leggenda.

Federico Tommasini